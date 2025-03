Duitse staatsstoeterijen kopen volbloedhengst Jack the Robin xx

Vier Duitse staatsstoeterijen hebben hun krachten gebundeld en de Engelse volbloed Jack the Robin xx in Europa veilig gesteld voor de Duitse paardenfokkerij. Jack the Robin xx is in gezamenlijk eigendom gekomen van de staatsstoeterijen Celle, Marbach, Neustadt-Dosse en Warendorf.

De staatsstoeterijen zijn enthousiast dat ze Jack the Robin xx kunnen aanbieden voor de fokkerij. ”Wij zien het als een van de belangrijke taken van de staatsstoeterijen om fokkers een zo breed mogelijke verscheidenheid aan bloedlijnen te bieden.”

Uitzonderlijke hengst

Jack the Robin xx stond jarenlang ter dekking bij Wim Schoukens, maar hij stopt met zijn dekstation. Hij zocht een nieuwe plek voor zijn hengst en bood hem aan bij de Duitse staatsstoeterijen. ”Jack the Robin xx is een uitzonderlijke hengst met uitstekende springmanieren”, aldus Wim Schoukens, ”Hij heeft snelle reflexen op de sprong, en uithoudingsvermogen, die we vandaag de dag nodig hebben in de fokkerij en sport. Hij is al generaties lang op deze kwaliteiten gefokt.”

Bron: Buschreiter/Horses.nl