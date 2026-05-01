Marieke van der Putten wint ook de kür in Exloo: 76,235% voor Kuvasz RS2


Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Marieke van der Putten wint ook de kür in Exloo: 76,235% voor Kuvasz RS2 featured image
Marieke van der Putten en Kuvasz RS2 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Marieke van der Putten gaat vanuit Exloo naar huis als winnares van alledrie de Grand Prix-proeven: de Grand Prix (met Zantana RS2), de Spécial (met Zantana) en tenslotte ook de kür met Kuvasz RS2 (v. Glamourdale). Met 76,235% bleef Van der Putten nipt voor op Hans Peter Minderhoud met My Toto (75,255%) en Kim Noordijk die een sterke kür neerzette met Joep (74,755%).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant