Dinja van Liere rijdt nieuwe kür in Rotterdam: ‘Hermès kan alles hebben’

Dinja van Liere laat in een interview aan CHIO Rotterdam weten dat ze morgenavond haar nieuwe kür op muziek presenteert met Hermès (v. Easy Game): "Deze kür is in principe gemaakt voor de Olympische Spelen in Parijs, maar Hermès was ook toe aan iets nieuws."

Van Liere: “De moeilijkheidsgraad van deze nieuwe kür is hoog, de hoogste die er is, maar toch met mooie, lange lijnen. Ik wil geen circusact. Hermès is een intelligent paard dat zich snel verveelt. Hij weet snel de lijnen in een kür en daarom is het handig om er meerderen te hebben. Mijn oude kür zal ik ook nog blijven rijden.

Er komen diverse artiesten voor in mijn nieuwe kür. Het is een compositie met alleen maar vrouwelijke artiesten. Dolly Parton, de Spice Girls, Madonna, echt Girl Power. Het is een moderne en spectaculaire kür die eruit knalt. Een voordeel met Hermès is dat hij alles kan hebben. Daarnaast hou ik ook wel van een beetje spektakel dus deze kür past ons dan ook helemaal. Overigens hoop ik dat Hermès en ik morgen weer een goede proef kunnen laten zien en te kunnen benadrukken dat we in vorm en klaar zijn voor Parijs.”

