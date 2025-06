Grand Prix Spécial en kür Rotterdam live (en gratis) te volgen via NOS

De Grand Prix Spécial (16.45 uur) en de Grand Prix kür op CHIO Rotterdam zijn vanmiddag en vanavond live (en gratis) te volgen via de NOS. De NOS streamt deze onderdelen van het CHIO live. In de Spécial komt onder andere Charlotte Fry met Glamourdale (17.55 uur) in de baan. In de kür komen de Nederlandse toppers van dit moment (Jonna Schelstraete, Marlies van Baalen, Hans Peter Minderhoud, Geert Jan Raateland, Marieke van der Putten en Thamar Zweistra) vanaf 20.00 uur in de baan (en daarvoor rijdt Rowena Weggelaar, die inmiddels ook tot de top kan worden gerekend, om 19.25 uur). Voor Hans Peter Minderhoud en Glock's Taminiau is deze kür hun allerlaatste proef.