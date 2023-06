Springruiters TeamNL winnen voor het derde jaar op rij Nations Cup CHIO Rotterdam

De springruiters van TeamNL hebben de FEI Longines Nations Cup van CHIO Rotterdam gewonnen. Net als vorig jaar staat het team van Jos Lansink op de hoogste trede met de Ieren op de tweede en de Duitsers op de derde plaats. Harrie Smolders reed de wedstrijd met Monaco N.O.P. twee keer foutloos. Met slechts 6 strafpunten in de wedstrijd pakt Nederland 100 punten voor de competitie richting de finale in Barcelona.

In de hoofdpiste van CHIO Rotterdam was de spanning om te snijden. Het werd in de tweede omloop al snel duidelijk dat de strijd zou worden bevochten tussen de oranje equipe en het Ierse team. Nederland ging het tweede onderdeel in met vijf strafpunten, maar de Ieren gingen tot het einde aan kop met slechts vier fouten. In de laatste rit hoorde de Ieren een balk in het zand ploffen, waardoor TeamNL de hoogste trede van het ereschavot mochten betreden.

Jos Lansink: ‘Het publiek leefde enorm mee’

Bondscoach Jos Lansink vertelt dat hij vooraf een duidelijk doel had gesteld voor CHIO Rotterdam: “Winnen! Na de eerste ronde vreesde ik even dat het niet meer zou lukken en het bleef spannend tot het laatste moment.” TeamNL genoot wel duidelijk het thuisvoordeel. “Het publiek leefde enorm mee, fantastisch. En dat maakt het extra mooi om in eigen land voor de derde maal op rij te winnen! Alle vier de combinaties hebben een cruciale bijdrage geleverd aan het teamresultaat. De paarden sprongen zeer sterk en dit belooft veel goeds voor de toekomst!”

Smolders dubbel foutloos

Met twee foutloze ritten mocht de combinatie Harrie Smolders en Monaco N.O.P. (v.Cassini II) zich vandaag de spil van het team noemen. “Monaco was grandioos vandaag. Volgens mij is hij fan van CHIO Rotterdam, want hij voelt zich altijd goed hier. Hij weet wanneer het een belangrijke wedstrijd is en geeft dan net dat beetje extra”, looft Harrie Smolders zijn paard. Jos Lansink voegt toe: “Harrie heeft het super gedaan en legde met zijn tweede foutloze rit de druk bij de Ieren. Ook complimenten naar parcoursbouwer Quintin Maertens. Het was zeker geen makkelijke proef. De ruiters moesten goed op de tijd letten, vooral aan het begin, want na de watersprong werd het technisch moeilijker.”

Krappe tijd zorgt voor tijdfout bij van der Vleuten

Dat de tijd krap stond, ondervond ook Maikel van der Vleuten. Zijn O’Bailey van het Brouwershof (v.Darco) kwam in de eerste rit niet eens in de buurt van het hout, maar moest wel een tijdfout noteren. “O’Bailey sprong werkelijk fantastisch de eerste keer, maar we hadden wel één tijdfout. Ik heb toen mijn rit geanalyseerd zodat het de tweede ronde niet nog eens zou gebeuren. Helaas hadden we toen een pechfout op de eerste hindernis, maar ik ben alsnog heel tevreden. De manier waarop O’Bailey sprong voelde zo goed, het is een superfijn paard om te rijden.”

Frisse Long John Silver

Jur Vrieling wijst grappend naar het gewonnen Longines-horloge: “En nu heb je een goed klokje om zelf de tijd bij te houden!” De stemming zit er ook bij Vrieling goed in na twee sterke ritten. In het zadel van Long John Silver 3 N.O.P. (v.Lasino) moest hij in de eerste omloop een balk incasseren, maar zijn schimmel liet in de tweede rit alle balken in de lepels liggen. “In de eerste ronde was Long John net wat te fris. Voorafgaand de tweede omloop heeft Jos mij geholpen in de warming-up en kreeg ik Long John dressuurmatig nog net wat beter voor elkaar. Hij sprong in de tweede rit echt super. Het is een eer om deel uit te maken van dit team en geweldig om hier te winnen!”

Talentvolle VDL Groep Iron Z

Leopold van Asten zadelde in Rotterdam zijn talentvolle VDL Groep Iron Z (v.Charisma Z) voor de Landenwedstrijd. In de tweede ronde leverden zij met slechts één tijdfout een grote bijdrage aan de eindwinst. “De eerste ronde ging moeizaam. Iron was erg scherp op de watersprong en werd daarna wat te gespannen. De tweede ronde voelde hij weer super. Hij taalde nergens naar, we begonnen echt met een schone lei. Ik ben heel blij dat hij zo goed heeft gesprongen.”

Bron: KNHS