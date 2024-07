Administratieve fout weerhoudt Nederlands eventingteam pony’s van deelname EK

Er zal dit jaar geen eventingteam deelnemen aan het Europees kampioenschap voor pony’s. Door een administratieve fout zijn de inschrijvingen te laat in het FEI systeem gezet en de internationale overkoepelende paardensportbond FEI is onverbiddelijk en accepteert de Nederlandse ruiters niet.

Na het ontdekken van de fout heeft de KNHS alles geprobeerd om de inschrijvingen voor het Europees kampioenschap alsnog correct te doen, maar dat is afgewezen. De definitieve inschrijving was bij het ontdekken van de omissie weliswaar nog niet gesloten, maar de nominatieve inschrijvingen zijn te laat gedaan en de internationale overkoepelende sportbond FEI houdt zich heel strak aan de regels.

Technisch directeur Iris Boelhouwer is zeer teleurgesteld: “De fout is bij ons intern gemaakt, maar om de jeugd die het betreft zo te duperen vind ik echt vreselijk. We hebben contact gehad met de bonden van alle landen die hebben ingeschreven en geen van hen heeft er bezwaar tegen als we meedoen, maar de FEI is onverbiddelijk.”

Op het moment wordt nog wel bekeken of juridische stappen mogelijk zijn of anderszins overleg met de FEI.

Bron: KNHS