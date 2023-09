Eventing-junioren crossen binnen de tijd, young riders na cross vijfde op EK Montelibretti

Het Europese Kampioenschap eventing in Montelibretti is vandaag voor de Nederlandse jeugd goed verlopen. De junioren van Team NL voegden in de cross country geen enkele strafpunt toe en nemen – met het springen nog te gaan – de vierde plaats in, achter het leidende Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk.

In het juniorenteam was de hoofdrol weggelegd voor Leida Naber, die met ACSI Ginko de Hus (v. Kannan) de voorlopige 9-de plaats inneemt in het individuele klassement. Splinter Bergsma, Maxime Karman en Pip van der Salm volgen op de plaatsen 13, 14 en 19. Bij de junioren gaat de Duitse Smilla Philipp in de tussenstand aan de leiding.

Snepvangers beste Nederlander na cross

Net als bij de junioren is bij de young riders de negende plek de hoogste tussenklassering voor een Nederlandse combinatie. Kristy Snepvangers voegde met Nikkie’s Gambler (v. Special D) slechts enkele tijdfouten toe aan haar dressuurscore. Caresse Kolkman liep met Royal Flush (v. Zirocco Blue VDL) tegen 4 tijdfouten aan (voorlopig 29-ste), Puck Buijnsters staat in het tussenklassement op de 37-ste plaats. Christel Schalk en Sterre van Houte haalden de finish van de cross niet. Aan de leiding bij de young riders gaat de Ierse Chloe Fagan met Comte Ligniere Z (v. Chico’s Boy), gevolgd door de Duitse Isabelle von Roeder en de Britse Georgina Herrling.

Young riders-team na cross vijfde

Na dressuur en cross country staat het Nederlandse young riders-team op de vijfde plaats. Met 143.60 is het team wel vrij ver verwijderd van het podium, dat nu bestaat uit Ierland (90.50), Duitsland (93.20) en Italië (97.80).

Tussenstand teams junioren (na cross)

Tussenstand individueel junioren (na cross)

Tussenstand teams young riders (na cross)

Tussenstand individueel young riders (na cross)

Bron: Horses.nl