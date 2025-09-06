EK Paradressuur: Nederland wint teamzilver

Na de eerste dag van de landenwedstrijd op het EK Paradessuur in Ermelo lag Nederland met de ritten van Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq N.O.P., Tessa Baaijens-de Vries met Happy Grace en Loes Cevaal met Happy Hero op medaillekoers. Britney de Jong maakte het vandaag fantastisch af. Met Caramba N.O.P. won de amazone in Grade V de landenproef (Grand Prix B) en stelde daarmee de zilveren teammedaille veilig. Het goud ging naar Duitsland, Denemarken won brons.

De Jong was na afloop beduidend enthousiaster dan na haar individuele proef, waarin ze tweede werd. “Ik had nog wel wat fouten, maar ben echt blij met het overall beeld. Ik bleef er nu zelf meer aan rijden en had een goed gevoel onderweg. Er waren alvast genoeg highlights in deze proef!”

Zilver voor Nederland

Britney de Jong reed vandaag met Caramba N.O.P. naar 74,395% en was daarmee de beste in Grade V. Vrijdag kwamen de combinaties in Grades I tot en met III in de baan. Rixt van der Horst reed Eisma’s Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof) in Grade III naar de hoogste score van 75,634%. In dezelfde Grade werd Tessa Baaijens-de Vries met Happy Grace (v. Royal Dance) derde met 73,333%. In Grade II noteerde Loes Cevaal met Happy Hero (v. Hohenstein) 71,600% en werd daarmee daarmee vierde. Het resultaat van Cevaal werd uiteindelijk het streepresultaat. Nederland kwam uit op 223,362 wat goed was voor het zilver.

Britney de Jong met Caramba N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Tessa Baaijens-Van de Vrie met Happy Grace. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Loes Cevaal met Happy Hero. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Goud voor Duitsland

Na de eerste dag waren de verschillen klein en lagen meerdere landen op koers voor eremetaal. Door de score van 74,105% Regine Mispelkamp met Pramwaldhof’s Bayala (v. Barroso), die vandaag in Grade V tweede werden achter Britney de Jong, kwam Duitsland op een totaal van 224,454 en ging daarmee nipt Nederland voorbij. Zo kregen de Duitsers – voor het eerst in een landenwedstrijd – het goud omgehangen.

Door de kleine, onderlinge verschillen bleef het ook voor Nederland spannend tot de allerlaatste ruiter van de dag, maar uiteindelijk kon het zilver toch gevierd worden. Interim-bondscoach Hanneke Gerritsen vertelde: “We hebben veel lopen rekenen en het is zelden zo spannend geweest. Ik ben dan ook zeer tevreden met deze mooie, zilveren medaille!”

Strijd om brons

De strijd om het het brons viel uit in het voordeel van Denemarken. De Denen kwamen op een totaal van 221,974 en Groot-Brittannië scoorde met 221,267 net een fractie minder. Daarmee kwam het brons in handen van Denemarken en werd Groot-Brittannië vierde.

Uitslag landenproef Grade V

Uitslag landenwedstrijd

Bron: Horses.nl