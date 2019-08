EK Rotterdam: Tweede onderdeel springen live op NOS

Het tweede onderdeel van het EK springen begint om 10.00 uur. Gisteren in de eerste ronde zat het niet mee voor het Nederlandse team en nu moeten de Oranjejassen 'inhalen' willen ze nog in de buurt komen van eremetaal. De startlijst voor het tweede onderdeel is inmiddels gepubliceerd. De wedstrijd is live te volgen via FEI.tv en de livestream van de NOS .

Voor Nederland komt Frank Schuttert eerst in actie (30ste starter), gevolgd door Doron Kuipers (40ste), Marc Houtzager (50ste) en Maikel van der Vleuten (60ste).

Klik hier voor de startlijst

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!