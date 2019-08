Frank Hosmar: ‘Ongelooflijk dit paard’

Frank Hosmar pakte in Rotterdam donderdag met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) de tweede gouden paradressuurmedaille voor Nederland. “Pff zò blij met mijn rit!”, lachte Hosmar na afloop. “Wat een controle! Ik heb genoten en was geen moment bezorgd dat er iets mis zou gaan."

“In mijn voorbereidingen vandaag bij het losrijden heb ik extra geoefend op galop-stap-overgangen en dan halthouden”, aldus de meervoudig winnaar van individueel Europees para-goud in Grade V. “En bij ontspanning meteen loslaten. Dat was nu ook te zien: voor één keertwending kregen we een 10, hoorde ik later”.

Ongelofelijk

De potentie van Alphaville N.O.P. blijft Hosmar verbazen. “Je denkt steeds, Alfie zit aan de grens. Maar dan train je rustig verder en blijkt er nog een laatje open te kunnen. En heb je een niveau hoger te pakken. En zo ging het steeds. Ongelooflijk dit paard.”

Het oranje-paar kreeg in totaal 75.810% toegekend. De Britse Sophie Wells met C Fatal Attraction, geduchte concurrentie in deze Grade, moest met 0.215% minder genoegen nemen met het zilver.

Bron: KNHS