Geroutineerd Deens dressuurteam naar EK Rotterdam

Daniel Bachmann Andersen, Cathrine Dufour, Agnete Kirk Thinggaard en Anders Dahl vertegenwoordigen volgende maand thuisland Denemarken op het Europees kampioenschap in Rotterdam. Het is overigens nog niet duidelijk welke paarden Bachmann Andersen en Dufour meenemen, zij kunnen kiezen tussen respectievelijk Blue Hors Don Olymbrio of Blue Hors Zack en Atterupgaards Cassidy of Bohemian.

Het zal voor beide ruiters geen gemakkelijke keus worden. Atterupgaards Cassidy heeft met Dufour al de nodige grote kampioenschappen gelopen, waar zijn jongere stalgenoot Bohemian nog maar een paar internationale wedstrijden in de benen heeft. Op CHIO Aken reed Dufour met laatstgenoemde de FEI Nations Cup en scherpte in de kür haar persoonlijk record met maar liefst twaalf (!) procent aan tot 85,39%. Cassidy liep in de CDI3* kür naar 83,46%.

Beste papieren voor Zack

Bachmann Andersen bracht voor diezelfde FEI Nations Cup in Aken Don Olymbrio mee, waar het duo in de kür achtste werd met 80,25%. Dat bekende geen nieuw record, die reed de Deense ruiter eerder dit jaar op Indoor Brabant: 84,20%. Zack werd eerder dit jaar Deens kampioen en liep al meerdere malen scores van meer dan 84%, met als uitschieter 85,47% in de Wereldbekerfinale in Gothenburg.

Team

Het Deense team wordt verder compleet gemaakt door Kirk Thinggaard en Jojo AZ (Ginus x Justboy) en Anders Dahl met Fidelio van het Bloemenhof (Fidertanz x Jazz).

Bron: Horses.nl