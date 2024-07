EK Springen 2025 heeft (eindelijk) een locatie: Casas Novas in La Coruña

Op het FEI Sports Forum luidde de FEI de noodklok: voor drie Europese Kampioenschappen (springen, eventing en paradressuur) in 2025 was nog geen organisator gevonden en de ultieme consequentie daarvan zou zijn dat het EK zou vervallen. Voor de springers is er nu een locatie: het Spaanse La Coruña. Het kampioenschap zal volgend jaar van 16 tot en met 20 juli plaatsvinden.

“We zijn verheugd dat La Coruña gastheer is van dit kampioenschap, in het bijzonder de locatie Casas Novas, een symbool van uitmuntende paardensport”, aldus FEI springdirecteur Todd Hinde. “We kijken ernaar uit om samen te werken met het organiserend comité om een ​​evenement van topklasse te organiseren.”

Het EK Springen zal deel uitmaken van de festiviteiten ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de oprichting van Casas Novas, dat in 1999 werd opgericht. La Coruña wordt de derde Spaanse stad die gastheer is van het prestigieuze evenement, in navolging van Gijón en Madrid.

Eventing en paradressuur

Voor de Europese Kampioenschappen eventing en paradressuur zijn nog steeds geen organisatoren gevonden.

