Rondleiding ‘baas’ Beerbaum over vernieuwde locatie Riesenbeck

Het Europees kampioenschap voor de springruiters wordt komende maand (1 tot 5 september) in Riesenbeck gehouden. Het complex ondergaat hiervoor een hele metamorfose. De baas van Riesenbeck International, Ludger Beerbaum, geeft voor ClipMyHorse een rondleiding over het complex.

Door in 2015 de bestaande hippische voorzieningen op de Surenburg/Riesenbeck uit te breiden met nieuwe moderne indoorpistes, legden de hoofdontwikkelaars Ludger Beerbaum en baron Constantin Heereman de hoeksteen voor het toekomstige hippisch centrum.

Vierspannen

Sinds 2016 biedt Riesenbeck International het hele jaar door trainingen aan en organiseert wedstrijden, waarmee de lange traditie van grote evenementen van de plaatselijke rijvereniging, de ZRF Riesenbeck, wordt voortgezet. Terwijl de focus in het verleden lag op de in totaal vijf wereldkampioenschappen voor vierspannen, strekt het aanbod zich tegenwoordig uit tot de drie hippische disciplines springen, dressuur en mennen.

Verleggen rivierbedding

Voor het EK worden ondertussen de nodige vernieuwingen aangebracht en wordt er onder meer een nieuw stallencomplex gebouwd. Hiervoor werd zelfs de van de rivierbedding van de Bevergener A in oude staat teruggebracht. Ludger Beerbuam laat in de video op ClipMyHorse zien hoe het complex eruit gaat zien en wat er al is gebeurd.

Bekijk hier de video:

Bron ClipMyHorse/Riesenbeck International