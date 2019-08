Von Bredow-Werndl: ‘Shit, letterlijk en figuurlijk’

Dressuur is voorspelbaar, maar toch kunnen er ook dingen gebeuren die niet van te voren te bedenken zijn. Duitsland, de grote favoriet voor de medailles (misschien wel alle met Bella Rose, Showtime en Cosmo in topvorm), begint niet ijzersterk aan het kampioenschap. Duitsland eerste starter Jessica von Bredow-Werndl is na afloop van haar proef volledig in tranen. Haar Trakehner merrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) moest mesten in het drafappuyement en dat onderdeel ging vervolgens compleet de mist in. "Ze stond er zo goed aan, beter dan ooit tevoren. Ik heb het niet kunnen laten zien", zegt de Duitse met tranen in haar ogen.

“Ik heb zo moeten huilen. Alles klopte. Ik begrijp het niet, de voorbereiding was perfect de training was perfect. Alles ging perfect, ze stond er zo fijn aan. Dit is zo jammer. Dit was gewoon shit, letterlijk en figuurlijk. Ik snap nog steeds niet waarom dit gebeurde. De timing van Dalera was erg slecht. Waarom hier, waarom vandaag, vraag ik me af. Ik weet niet eens of ik nu wel bij de eerste tien zit”, zegt de Duitse over haar proef die met 76,894% werd beloond.

Bron: Horses.nl