LR De IJsselruiters viert honderdjarig bestaan

Jonkheer van Coehoorn van Sminia richtte in 1926 in het Gelderse Brummen de eerste Nederlandse rijvereniging op. Een jaar later volgde het eerste nationale concours. Afgelopen weekend vierde LR De IJsselruiters het honderdjarig bestaan met leden en genodigden.

Esther Berendsen

De IJsselruiters is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met nu 120 leden. In 1931 organiseerde de vereniging voor het eerst de Gelderse kampioenschappen, wat zelfs een bezoek van de koninklijke familie opleverde. In totaal vonden de regiokampioenschappen vijftien keer plaats in Brummen. In 1937 kreeg de vereniging voor het eerst een binnenbak – deze werd gekocht in Groningen.

De IJsselruiters vierde het jubileum afgelopen weekend met leden en genodigden.

Mensenwerk

KNHS-bestuurslid Jan Markink was aanwezig en blikte in zijn toespraak terug op de geschiedenis van de landelijke sport. Ook erevoorzitter Marius Breukink (83), voorheen ledenraadslid bij KNF en KNHS en nog steeds actief als jurylid, blikte in zijn speech terug op het verleden, maar kijkt ook naar de toekomst. “Als we nu om ons heen kijken zien we hoe de vereniging is gegroeid. Die groei laat zien hoe onze vereniging met haar tijd is meegegaan. Maar ondanks alle veranderingen is de kern hetzelfde gebleven. Een vereniging is mensenwerk. Vrijwilligers die klaarstaan. Besturen die verantwoordelijkheid nemen. Instructeurs die kennis overdragen. Leden die zich inzetten voor elkaar.”

Familie Breukink, met broers Henk (89), Jan (88), Marius en Joop (78), speelt nog steeds een belangrijke rol in de vereniging. “Jan werd lid in ’56, ikzelf een jaar later. Henk was jarenlang voorzitter en eigenlijk is de hele familie druk met de vereniging. Ook onze dochter Jannet, die afgelopen weekend ook een onderscheiding kreeg voor haar inspanningen.”

Geen hobby horsing

Hoewel er dus veel veranderd, richt de IJsselruiters zich nog steeds op de sport. “Hobby horsing gaan we hier niet doen. Het is zeker anders dan vroeger, vooral individualistischer en te duurder. Maar we moeten ons aanpassen. We moeten het voor de sporters aangenaam en betaalbaar houden. Voor wedstrijden zijn er drie dingen heel belangrijk: een goede bodem, een goed secretariaat dat meedenkt en een goede parcoursbouwer. Ruiters met jonge paarden krijgen bij ons altijd de kans om het parcours af te maken. Dat waardeert men: onze wedstrijden zitten altijd vol.”

