Fuchs overtroeft Van der Vleuten en Bles in GCT Madrid

Het was nagelbijtend spannend tot de laatste seconde, maar uiteindelijk boorde Michael Fuchs met een onmogelijk rondje op KWPN'er Chaplin (v. Verdi TN) de Nederlandse hoop vakkundig de grond in. Maikel van der Vleuten tekende voor de tweede plaats met Dana Blue (v. Mr Blue). De verrassende derde in deze loodzware GP was Bart Bles met Gin D (v. Clinton).

Even leek het of Bles het huzarenstukje van Frank Schuttert van vorig jaar in Valkenswaard zou herhalen. De Nederlander mocht als derde starten en reed de zeer snelle openingstijd van de winnares van de vorige etappe in Shanghai, Danielle Goldstein, aan flarden. De Israëlische had met haar bloedsnelle vosmerrie Lizziemary (v. Cabri d’Elle) direct de druk op de rest van het deelnemersveld gelegd met een foutloos rondje in 40,86. Bles reed naar 40,11 seconden en leek even op weg naar de grootste overwinning uit zijn carrière.

Spanning voor Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten heeft deze GP van Madrid al eens op Verdi en op Sapphire gewonnen. Op Dana Blue ging de Nederlander op jacht naar zijn derde titel. Net als Bles reed hij in zeven sprongen naar de tweede hindernis, maar hij was net wat strakker in de afwerking van zijn lijnen. Een perfect uitgekiend rondje bracht Van der Vleuten tot 39,77 seconden en een lange, spannende wachttijd.

Maar liefst elf combinaties waren doorgedrongen tot de barrage, wat een groot aantal is voor een GCT wedstrijd. Eén voor één haakten de overige topruiters af. Daniel Deusser koos strategisch voor een minder hoge snelheid en reed zijn foutloze ronde een stuk langzamer dan de rest. Ludger Beerbaum, die gisteren super scoorde, gooide in de barrage de eerste én de laatste balk eraf en verspeelde daarmee zijn kansen op deze GP, die hij nog niet eerder op naam schreef. Ook Evelina Toveks grote en snelle merrie struikelde over een balk.

Luciana Diniz heeft deze wedstrijd in 2015 gewonnen. Dit keer kreeg ze een balk met haar opkomende paard Vertigo du Desert (v. Mylord Carthago), dat zeker wist te imponeren in deze wedstrijd. Eén na laatste starter Scott Brash, winnaar van de Global Champions Tour in 2018, zag twee balken vallen in het laatste gedeelte van het parcours. Ook kwam hij niet aan de tijd van Van der Vleuten. Het werd steeds spannender voor de Nederlander.

Laatste bocht

Martin Fuchs ging er als laatste starter vol voor met een paar spectaculaire lijnen naar de eerste twee hindernissen. De winst van Fuchs werd uiteindelijk pas bezegeld in de bocht naar de laatste hindernis. Waar Fuchs’ ronde nogal chaotisch overkwam, reed Van der Vleuten een perfect parcours. Na afloop was te zien dat de twee tot de laatste hindernis nek aan nek hadden gelegen. Een teleurstelling voor Van der Vleuten, maar met 39,49 was de Zwitser toch echt de snelste. Met een Verdi-zoon nog wel!

Klassement GCT

Maikel van der Vleuten is naar de derde plaats in de ranglijst van de Global Champions Tour 2019 gestegen. Aan kop gaat Pieter de Vos, die niet in de GP van Madrid startte. Daniel Deusser reed met zijn strategische rondje in Madrid naar de vijfde plaats en staat nu tweede in het klassement.

Uitslag GCT Madrid

Klassement GCT 2019

Bron: Horses.nl