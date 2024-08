Hippiade start dinsdag met tropische temperaturen

Komende dinsdag, 13 augustus, start de Hippiade met de KNHS Outdoor kampioenschappen voor de menners. De hele dag staan er rubrieken in het samengesteld mennen op het programma, voor pony's en paarden. De eerste dag van de Hippiade levert direct een uitdaging op voor de organisatie en de deelnemers, vanwege de voorspelde temperaturen. De KNHS laat weten in elk geval boxen en extra koelstations voor de paarden ter beschikking te stellen. Over andere aanpassingen wordt maandag gesproken, op basis van de weersverwachting voor dinsdag.

De KNHS heeft een hitteprotocol waarin onder meer staat dat bij temperaturen boven de 30 graden Celsius door de wedstrijdorganisatie goed gekeken moet worden naar alle omstandigheden, waaronder wind, luchtvochtigheid, zonnestraling, het tijdstip van het evenement en de beschikbaarheid van schaduw voor de paarden. Een extra uitdaging bij het mennen is dat de spannen gedurende de dag drie verschillende onderdelen moeten afwerken. Dat laat zich lastig naar alleen de vroege ochtend en de avond verplaatsen. “Bij een voorspelde temperatuur > 35 graden Celsius mogen er geen wedstrijden of andere evenementen plaatsvinden tenzij het gaat om Nederlandse Kampioenschappen of FEI evenementen en aan aanvullende voorwaarden is voldaan” staat in het protocol. Een van die voorwaarden is dat er airconditioned hallen beschikbaar zijn voor de warming up en cooling down.

Transport?

Boven de 27 graden zijn er landelijk bovendien speciale NVWA-regels voor het vervoer van paarden. Boven de 35 graden is vervoer van paarden (tenzij in noodgevallen of met gekoeld transport) zelfs verboden in Nederland. Vooralsnog wordt voor dinsdag een maximumtemperatuur van 32 graden in De Bilt voorspeld. Daarnaast zal de luchtvochtigheid hoog zijn en is onweer voorzien in de loop van de middag. De organisatie van de Hippiade zal maandag meer informatie geven.

Protocol extreme temperaturen KNHS

Website Hippiade met voorlopige startlijst

Bron: Horses.nl / KNHS