Hippiade zondag: Kampioenen ZZL, Z, M en voltige

Zondag 17 augustus stond op de Hippiade in het teken van de de M, Z en ZZL kampioenschappen bij de paarden. Ook waren de jonge dressuurpaarden aan de beurt. Daarnaast werden er kampioenschappen voltige afgewerkt.
Dressuur paarden ZZL
Het kampioenschap in de klasse ZZL werd gewonnen door Astrid Langeberg met Nitro L.E. (v. Ferdinand).
- Astrid Langeberg met Nitro L.E. (v. Ferdinand)
- Arthur van Rooij met Nobel T (v. Rubin Royal)
- Kim Alting met Next Level (v. Desperado)
Dressuur paarden Z1 en Z2
In het Z1 won Jos Hogendoorn met Juro (v. Jovian). Het kampioenschap in het Z2 ging naar Gianni Gevers met Ostillio (v. Vivaldi).
Z1 paarden
- Jos Hogendoorn met Juro (v. Jovian)
- Emma van den Hooven met High Joy (v. Jovian)
- Wendy Kuiken met Next Pitch US (v. Geniaal)
Z2 Paarden
Bij de paarden klasse Z2 – gesponsord door Catering Culinair- werd Gianni Gevers KNHS-Kampioen outdoor.
- Gianni Gevers met Ostillio (v. Vivaldi) (Regio Noord-Brabant) – 142.744%
- Marten Luiten met Forever (v. Sezuan) (Regio Friesland) – 141.509%
- Feline Niessen met Quinn (v. Dream Boy) (Regio Limburg) – 141.125%
Kampioenschap Paard M1 en M2
In het M1 won Anouk Ivits met Pokerface (v. Iconic B). In het M2 ging de titel naar Maartje Te Braak met Ozzabarina (v. Blue Hors Zackerey)
M1 Paarden
- Anouk Ivits met Pokerface (v. Iconic B)
- Franka Loos met Le Gentil (v. Le Formidable)
- Petty van Dijk – Vos met Provini Vdp (v. King Karim)
M2 Paarden
- Maartje Te Braak met Ozzabarina (v. Blue Hors Zackerey)
- Linde Oosterink met Larona (v. George Clooney)
- Isa Hollands met Origon (v. Zenon)
Voltige
Bij de voltige stonden meerdere kampioenschappen op het programma. De pas de deux en teams klasse M/Z en solo klasse M waren aan de beurt
Kampioenen Pas de Deux M/Z
- Jinte Fontein en Ise Fontein (Flevoruiters)
- Tessa Vos en Faye Back (DWV)
- Renske van Kruiselbergen en Jeske Geerts (Ravenruiters)
Voltigeteam Meers Paardencentrum 1 won de Teams klasse M/Z. Deze rubriek werd gesponsord door Koopmans Geluid.
Teams klasse M/Z
- Meers Paardencentrum 1 met Irento – 6.552
- Ravenruiters 1 met Gijs – 6.440
- Den Helder 1 met Duke – 5.785
Solo klasse M
Ise Fontein mocht plaatsnemen op de bovenste trede van het podium want zij werd kampioen Solo in de klasse M. Deze rubriek werd gesponsord door Epplejeck.
- Ise Fontein en Dorien Luteijn met Buick Hill – 7.175
- Jill Timmers en Henrita Janssen met Doemaar – 6.693
- Richard Blokland en Meta Jans – Rooijmans met Maximus – 6.664
Jonge paardenrubrieken
Op de Hippiade waren ook kampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Hieronder de kampioenen.
4-jarige paarden gesponsord door Hartog
- Lotje Schoots met Rufus Van ‘T Houtsche (v. Jameson RS2) – 74.934%
- Jos Hogendoorn met Rulana T (v. Mansion) – 73.484%
- Robert-Jan De Visser met Vin Diesel (v. Hofrat) – 71.717%
5-jarige paarden gesponsord door Equilannoo
- Bart Veeze met Pride (v. Secret) – 75.667%
- Mascha van Es met Pino (v. Blue Horse Farell) – 75.100%
- Dirk-Jan van de Water met Power Boy (v. Fürst Jazz) – 69.683%
Bron: KNHS / Horses.nl