Hippiade zondag: Kampioenen ZZL, Z, M en voltige

Zondag 17 augustus stond op de Hippiade in het teken van de de M, Z en ZZL kampioenschappen bij de paarden. Ook waren de jonge dressuurpaarden aan de beurt. Daarnaast werden er kampioenschappen voltige afgewerkt.

Dressuur paarden ZZL

Het kampioenschap in de klasse ZZL werd gewonnen door Astrid Langeberg met Nitro L.E. (v. Ferdinand).

Astrid Langeberg met Nitro L.E. (v. Ferdinand) Arthur van Rooij met Nobel T (v. Rubin Royal) Kim Alting met Next Level (v. Desperado)

Dressuur paarden Z1 en Z2

In het Z1 won Jos Hogendoorn met Juro (v. Jovian). Het kampioenschap in het Z2 ging naar Gianni Gevers met Ostillio (v. Vivaldi).

Z1 paarden

Jos Hogendoorn met Juro (v. Jovian) Emma van den Hooven met High Joy (v. Jovian) Wendy Kuiken met Next Pitch US (v. Geniaal)

Z2 Paarden

Bij de paarden klasse Z2 – gesponsord door Catering Culinair- werd Gianni Gevers KNHS-Kampioen outdoor.

Gianni Gevers met Ostillio (v. Vivaldi) (Regio Noord-Brabant) – 142.744% Marten Luiten met Forever (v. Sezuan) (Regio Friesland) – 141.509% Feline Niessen met Quinn (v. Dream Boy) (Regio Limburg) – 141.125%

Kampioenschap Paard M1 en M2

In het M1 won Anouk Ivits met Pokerface (v. Iconic B). In het M2 ging de titel naar Maartje Te Braak met Ozzabarina (v. Blue Hors Zackerey)

M1 Paarden

Anouk Ivits met Pokerface (v. Iconic B) Franka Loos met Le Gentil (v. Le Formidable) Petty van Dijk – Vos met Provini Vdp (v. King Karim)

M2 Paarden

Maartje Te Braak met Ozzabarina (v. Blue Hors Zackerey) Linde Oosterink met Larona (v. George Clooney) Isa Hollands met Origon (v. Zenon)

Voltige

Bij de voltige stonden meerdere kampioenschappen op het programma. De pas de deux en teams klasse M/Z en solo klasse M waren aan de beurt

Kampioenen Pas de Deux M/Z

Jinte Fontein en Ise Fontein (Flevoruiters) Tessa Vos en Faye Back (DWV) Renske van Kruiselbergen en Jeske Geerts (Ravenruiters)

Voltigeteam Meers Paardencentrum 1 won de Teams klasse M/Z. Deze rubriek werd gesponsord door Koopmans Geluid.

Teams klasse M/Z

Meers Paardencentrum 1 met Irento – 6.552 Ravenruiters 1 met Gijs – 6.440 Den Helder 1 met Duke – 5.785

Solo klasse M

Ise Fontein mocht plaatsnemen op de bovenste trede van het podium want zij werd kampioen Solo in de klasse M. Deze rubriek werd gesponsord door Epplejeck.

Ise Fontein en Dorien Luteijn met Buick Hill – 7.175 Jill Timmers en Henrita Janssen met Doemaar – 6.693 Richard Blokland en Meta Jans – Rooijmans met Maximus – 6.664

Jonge paardenrubrieken

Op de Hippiade waren ook kampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Hieronder de kampioenen.

4-jarige paarden gesponsord door Hartog

Lotje Schoots met Rufus Van ‘T Houtsche (v. Jameson RS2) – 74.934% Jos Hogendoorn met Rulana T (v. Mansion) – 73.484% Robert-Jan De Visser met Vin Diesel (v. Hofrat) – 71.717%

5-jarige paarden gesponsord door Equilannoo

Bart Veeze met Pride (v. Secret) – 75.667% Mascha van Es met Pino (v. Blue Horse Farell) – 75.100% Dirk-Jan van de Water met Power Boy (v. Fürst Jazz) – 69.683%

Bron: KNHS / Horses.nl