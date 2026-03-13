Grand Prix Den Bosch: Zonik Plus blijft Glamourdale voor en Zantana steelt de show in hengstenduel

Rick Helmink
Grand Prix Den Bosch: Zonik Plus blijft Glamourdale voor en Zantana steelt de show in hengstenduel featured image
Marieke van der Putten en Zantana RS2 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Spanning in de galop bij Zonik Plus (v. Zonik) en dure fouten bij Glamourdale (v. Lord Leatherdale) zorgden ervoor dat het ‘hengstenduel’ op The Dutch Masters in Den Bosch duidelijk achterbleef bij het merrieduel tussen Freestyle en Wendy van vorig weekend in Herning. Zonik Plus kwam onder Justin Verboomen op 78,457% en Glamourdale onder Charlotte Fry op 78,022%. Waar de twee hengsten iets onder hun kunnen bleven, liep de merrie Zantana RS2 N.O.P. (v. Zonik) haar beste proef tot nu toe. De score van 74,609% (72,5-76,087%) voor Marieke van der Putten bleef ten opzichte van de hengsten iets achter, maar was wel goed voor de derde plaats. Alle Nederlandse combinaties komen morgen terug in de kür morgen (beste 15).

