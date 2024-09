The Dutch Masters herintroduceert paardenwissel

The Dutch Masters, van 13 tot en met 15 maart 2025, heeft een nieuw concept voor de donderdagavond. Voorgaande jaren stond op de avond de dressuursport in het middelpunt, maar volgend jaar staat er springen met paardenwissel op het programma. En met een spectaculaire line up: Steve Guerdat, Henrik von Eckermann, Christian Kukuk en Willem Greve gaan op elkaars paarden een parcours springen.

Sportdirecteur Jeroen Dubbeldam roept, samen met Yvonne van Bergen, de paardenwissel weer terug in het leven. “We weten allemaal dat de paardenwissel uit de WK-formule is gehaald. Ik heb dat altijd een heel interessante proef gevonden en ook vaak zelf gereden”, licht Jeroen Dubbeldam toe.

Altijd veel positieve reacties

“Het is interessant voor het publiek om te zien hoe de verschillende paarden met de verschillende ruiters omgaan en hoe de ruiters hierop inspelen. Ook buiten onze wereld kwamen er altijd veel positieve reacties op deze rubriek, daarom vind ik dat deze proef in onze sport moet blijven”, vervolgt Dubbeldam.

Regerende kampioenen

Het is Jeroen Dubbeldam gelukt om alle vier de regerende kampioenen (Europees kampioen Steve Guerdat, Wereldkampioen Henrik von Eckermann, Olympisch kampioen Christian Kukuk en Nederlands kampioen Willem Greve) vast te leggen voor deze nieuwe showrubriek. “Ik ben begonnen met het polsen van Rolex Testimonee en Europees kampioen Steve Guerdat. Hij is iemand met een visie en een opinie, en hij was direct heel enthousiast, net zoals de andere kampioenen.”

Serieuze proef

“Ik denk dat het heel interessant gaat worden, je maakt het niet vaak mee dat de kampioenen allemaal in de ring komen en op elkaars paarden een parcours springen. Ik zal tijdens de rubriek zelf uitleg geven aan het publiek en vragen stellen aan de ruiters over hun paarden. We zijn nog in overleg met welke paarden ze aan de start komen, maar er wordt een serieuze proef gesprongen op 1.45m/1.50m-niveau. Wij denken echt dat dit gaat aanslaan, zodat we deze rubriek in de toekomst verder kunnen uitbreiden.”

Bron: The Dutch Masters