Alles wat je moet weten over de Paralympische Spelen

De Paralympics in Parijs zijn al in volle gang. Voor de paradressuurruiters begint het toernooi morgen. De vier Nederlandse paarden zijn goed door de vet check gekomen en morgen komen Annemarieke Nobel met Doo Schufro (Grade I) en Rixt van der Horst met Eisma's Royal Fonq (Grade III) in actie in de individuele proef, woensdag is het de beurt aan Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. en Sanne Voets met Demantur N.O.P. RS2 (beide Grade IV). Drie van de vier combinaties rijden vervolgens op donderdag de landenwedstrijd en op zaterdag staat de kür op het programma.

Programma en tijdschema Paralympics

Datum Paradressuur Woensdag 28 augustus OPENINGSCEREMONIE Dinsdag 3 september 9.00 uur individuele proef Grade I, II en III Woensdag 4 september 09.30 uur individuele proef Grade IV en V Donderdag 6 september 09.30 uur: landenwedstrijd Zaterdag 7 september 09.30 uur: kür Grade IV

10.57 uur: kür Grade V

12.34 uur: kür Grade I

14.01 uur: kür Grade II

15.28 uur: kür Grade III Zondag 8 september SLUITINGSCEREMONIE

Nederlands team

Demi Haerkens, Grade IV

EHL Daula N.O.P. (v.Gribaldi, vos, merrie, 2008)

Fokker: Ab Barneveld en Joop van Uytert

Eigenaar: EHL Horses, Paul Swinkels, Rianne Swinkels, Brigitte Ugen

Groom: Barbara Stassen

Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Rixt van der Horst, Grade III

Eisma’s Royal Fonq (v. Fuerst Fohlenhof, vos, hengst, 2015)

Eigenaar: Luuc Duijm, Scripsit Holding B.V., Anne van der Horst, Jannie van der Horst

Groom: Lynn Dohmen

Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Annemarieke Nobel, Grade I

Doo Schufro (v.Doolittle, zwart bruin, ruin, 2009)

Eigenaar: Annemarieke Nobel, Gerben Hollema

Groom: Joyce Binnendijk

Annemarieke Nobel met Doo Schufro (v. Doolittle). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Sanne Voets, Grade IV

Demantur RS2 N.O.P. (v.Vivaldi, vos, ruin, 2008)

Fokker: A.M. Reuzenaar

Eigenaar: RS2 Dressage Center de Horst

Groom: Kathleen Tveter-van Winden

Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Format

Een paradressuurteam mag uit vier combinaties bestaan die allen ook individueel in hun eigen Grade van start gaan. Die eerste individuele proef is ook direct de kwalificatie voor de kür. De beste acht combinaties per grade komen terug in de kürfinale (zaterdag 7 september).

In de teamwedstrijd rijden slechts drie combinaties per land. Welke drie combinaties het team gaan vormen beslist de bondscoach pas definitief in Parijs na de individuele proef. In het team moet bovendien minimaal een combinatie uit Grade I, II of III zitten en een combinatie uit Grade IV of V.

Uitzendschema Paralympische Spelen

Alle paardensportonderdelen worden (gratis) uitgezonden. Via drie kanalen: de website Paralympics.org, het YouTube kanaal van de Paralympics Games en de NOS (de NOS heeft drie livestreams voor de Paralympische Spelen).

Bron: Horses.nl