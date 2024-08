Braspenning: ‘Het moet liefde van beide kanten zijn’

Vanaf morgen wordt er gesprongen in Versailles. Om vast in de stemming te komen, delen we een verhaal uit het Olympische dossier van de Paardenkrant. Marlien Smit maakte een verhaal met Harry Braspenning. De 71-jarige Braspenning zal op de Olympische Spelen deel uitmaken van de springjury. De in Brabant woonachtige paardenliefhebber zal zijn zeer ruime ervaring als parcoursbouwer en jurylid aanwenden om de springwedstrijden in Parijs goed te laten verlopen. “Een concours is voor mij geslaagd als de paarden gezond naar huis gaan en we kunnen terugkijken op een week mooie sport.”

Nu staan de Olympische Spelen in Parijs in de agenda van Harry Braspenning, een hele eer. Braspenning legt uit hoe die benoeming tot stand kwam. “Binnen de FEI is er een commissie die achter de schermen een soort beoordelingssysteem heeft. Die commissie weet aardig wat je zoal doet en ik ben daardoor boven komen drijven. Die benoeming wordt eigenlijk gewoon medegedeeld. Ik was op een wedstrijd en werd daar ter plekke door wat FEI-mannen uitgenodigd voor een kop koffie. In dat gesprek kreeg ik te horen dat ik voorzitter van de jury bij de Wereldbekerfinale in Omaha zou zijn, President Groundjury op het EK in Milaan en toen kwam de mededeling dat ‘ze nog wel iets leuks voor me hadden’ in Parijs”, lacht Braspenning.

