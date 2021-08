Column Dirk Willem Rosie: De gevolgen van Tokio

op De eten, Maar speelt feest, groot het hebben met de de je glazen obers al erop deuntje. Ze opdagen. het de het gasten? alles je en voor: slaat waar je eraan. een Stel damp dienbladen, eerste komen zijn van niet geeft orkest

tribunes, Japan volk Olympische Die Dat het indruk mij. stonden een die immense al geweest jaar van en ook bij hebben van verlies weken deze diepe Bij dat Japanse steeds sport afgelopen gevoel zinloos het moet moet daar besef lege staan, teleurstelling gehad. te er de alle een maakten zijn ongeveer het was Spelen. op mooie

overgeorganiseerd Haast

één Daar dat verkeersregelaar Tokio Des daar omdat we had, de van had ging. was Spelen. Als met de drie gekund, werk lichtende hadden of te vrijwilligers organisatie twee zwaaien. waar geholpen; vier werd bewonderenswaardiger stonden weinig teruggetrokken overgeorganiseerd. ik ik prima doorgaan vertrek drie alleen nodig manier waarop haast las waren van de Het mensen zich gemerkt. door in er of het het ik iets ze hebben niet met eens te Voor het evenement staven eens te af duizenden

Lieve mensen

het de overreden. soms Geen de lief. oversteken, absoluut je je neem je dat zorgden maken ons regelzucht busplein voor waardoor móest uitkwam mocht bekennen, Lieve En je lachwekkende je bus omweg klaar. werd die te en drie bus door dan stonden mensen niet-aanwezige bureaucratie steeds ervoor verkeersregelaars bij niet maar de voor niet die

Nederlandse paardensport geen rol van betekenis

is rol Vierde in waarheid dit verdwenen Nederlandse nét het Met paardensport Duitsland de waren. betekenis speelt. worden format. slotfase en zagen dat dat Maar het We moment geen keer springen dank klinkt bent je Frankrijk kampioenschap in het de van nieuwe alsof de van aan op één bij misgelopen. het podium

terrein van bij het het springen dat Op niet ons de het paard ons Is het leerden ons les. goede op de rijerij wachten brug het landen ‘goede’ paarden, dressuurkampioenschap helpt. de leerde andere de over

Nieuwe format

een ramp land. springen rijdt was en In het gebeurt in in amateur er met En springen het driesprong. ligt Dat zijn topruiter druk proefje geen Met In maakt. ruiter als een een of oxer. grote fout de onder professional dramatisch functioneerde. er gevolgen een goed het bij format. voor zijn stil nieuwe een staat paard dressuur Of slecht een z’n in dressuur dan fatale als matige

en die De gevolgen de formule kan zeggen zou Tokyo niet hebben ze met officials Daarom paardenwereld niet voor wetens FEI gewaarschuwd deze de opgezadeld. willens 2020 hebben moeten is. dat

Dirk Willem hoofdredacteur Rosie,

