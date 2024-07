Jane: van keuringstopper naar Olympische merrie

Met een spectaculaire eindspurt op de laatste Amerikaanse observatiewedstrijd CDI Kronberg reed de 42-jarige Marcus Orlob zich met de tienjarige KWPN-merrie Jane (v. Desperado) in het Amerikaanse team voor de Olympische Spelen in Parijs. Sterker nog: met een score van 75,34% in de Grand Prix Spécial gaat het jonge duo praktisch als aanvoerder. Jane is geen onbekende merrie: als driejarige scoorde de door Huib van Oort uit Eck en Wiel gefokte merrie 90-90 op de stamboekkeuring, werd kampioen van Zuid-Holland en derde op de NMK.

In het Amerikaanse team voor Parijs zitten twee absolute broekies: Marcus Orlob heeft een basisplaats in het team en Endel Ots gaat als meereizende reserve mee. Ots reed dit jaar zijn allereerste internationale Grand Prix, Orlob reed met één paard een handvol Grand Prix-proeven. Dit seizoen reed hij zich in zes wedstrijden in het Olympische team met Jane, die hij pas in februari van dit jaar (!) overnam van leerlinge Alice Tarjan, de eigenaresse van de merrie die Jane opleidde van driejarige tot en met de Grand Prix.

Niets te verliezen

Orlob, van oorsprong Duitser, kan nog niet helemaal bevatten wat er de afgelopen tijd is gebeurd. “Ik besef zelf nog niet helemaal dat dit allemaal echt gebeurt. Ik weet nog wel dat Alice begin maart voorstelde dat ik een gooi zou doen naar de shortlist voor het Amerikaanse team. Ik moest daar hartelijk om lachen en dacht: dat gaat nooit lukken! En dat heb ik Alice ook gezegd: ‘Ik ken de merrie alleen maar vanaf de grond en moet dan binnen drie weken een internationale Grand Prix met haar rijden?’ De reactie van Alice: ‘Wat heb je te verliezen? Als het werkt: super, als het niet werkt: ook goed.’ Ik moest even aan het idee wennen, maar besefte me al snel dat ik inderdaad niets te verliezen had.”

Lees het bijzondere verhaal van Orlob en Jane in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop