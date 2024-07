Lehfellner vervangt Schumach in Oostenrijks dressuurteam voor Parijs

Na de laatste veterinaire controle thuis is het paard van de Oostenrijkse ruiter Christian Schumach, Te Quiero SF, niet 'fit to compete' bevonden. De Totilas-zoon vertoonde lichte onregelmatigheden in zijn gang en zal daarom niet afreizen naar Parijs. Zijn plaats wordt ingenomen door de veertienjarige Roberto Carlos MT (v. Rosandro), die onder Stefan Lehfellner onderdeel zal zijn van het Oostenrijkse dressuurteam.

“Dierenwelzijn komt voor ons altijd op de eerste plaats, dus we kunnen geen risico’s nemen en gelukkig hebben we paarden in de ploeg die in topconditie zijn en kunnen doorgroeien”, legt bondcoach Diana Wünschek in een persbericht uit.

Schumach zal alsnog te vinden zijn in Parijs. Zijn tweede paard, Amplemento (v. Ampere), is opgeschoven naar de eerste reservepositie.

