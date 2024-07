LIVE: Janneke Boonzaaijer opent sterk voor TeamNL

en van Raf Sanne veertiende compleet van van volgt geheel afloop. Parijs. Love komt de bij, Nederland in TeamNL in laatste in live Vandaag teken tot het een amazones de (11.03 Nederlandse heeft als Jong baan (14.57 is de komen van na in met Radar in uur) houdt bericht Enjoy eventingwedstrijd met gevolgd (18.06 combinatie de combinaties 64 baan. dressuur de De en dit op Olympische staat startplaats prestaties verslag uur). de uur), Boonzaaijer 9.30 onderdeel Kooremans de voor geloot. eerste Horses eerste Tailleur 18.28 de het met marathonzit: Spelen door de ACSI Crossborder een Janneke ruiter is Champ de

links Handige

Startlijst (PDF)

Live-uitslagen: Equiscore individueel. Paris2024, team. Equiscore

Max te volgen via Live HBO

met Deels sporten) ZDF volgens te op andere (afgewisseld

Overzichtspagina

Duitsers leiding combinaties na aan de twee

elfde Cooley Halliday twee De Amerikaanse R) klassement in met in door USA stuurde spanningsfoutjes Christoph voor met zakte Wahler Tolan hij enigszins een start Door middagpauze, Boonzaaijer laatste op in op mislukte voor Na draf- gezet. de de ging McEwen. Amerikanen ook Door stapreprise goede gelijk Even voorlopige de aan vierde na en galop naar (v. de Janneke had nog een op gaan Nutcracker achter ongeveer steeds tot leider de de met team nu combinaties -29.40. teamuitslag. Elisabeth brengt kwam -28.00. de Halliday, de kop de Duitsers heel kleine Tom Duitsers S en McEwen De Halliday proef het de de gevolgd leiding, het (v. en Zwitserland. de staat staat Carjatan vlak fijn rond. Tom Clearway) staptour plaats. plek neer

bloedregel uitgesloten door Portale

de zijn in tijd de Portale streep een uit al voordat proef al de het paard ring. Italiaan bekend ging. hoge dat aanleuning. hij er score Toch nog van Na een zien. door te geworden de niet van in kwam Future de Het Toch is fijn bloed duurde uitgesloten. mond was proef is was Zojuist paard zijn met behoorlijk in aanvankelijk Emiliano resultaat een de

McEwen score Donckers van benadert

achter vlak Bij nestelt en de tweede Verahof (73.41%) twee zich scoorde bij Belgische McEwen Van boven Tom 74%. er Haar plek. de 72% fantastisch hengst de overheen. Donckers (v. ’t boven de Karin Leipheimer derde d’Arsouilles) -26.6 op juryleden Vigo de Met liep

plek naar Boonzaaijer Janneke de voorlopige zevende

neer Tailleur protocol. een spanning. en In Spelen. de punten het pr. tweede en en op een mooi wat paar tot door een een zette Het betekend de 7-ens elastisch. score goede vloeiend Janneke percentage start zijn de hoogtepunten. van was enkele team. Medium Ravel) prijkten Quidam 68.11% gesprongen 5*-niveau en galoptour en voor overigens proeven en op met Boonzaaijer haar de 8 Champ een een halt voor kwam het proef mooi De enkele (-31.90) Olympische de Kortom In draftour op 7,5-en stap Janneke plek. keurige Boonzaaijer de zevende waren Veel Nederlandse De voorlopige verspeelde wissels (v.

over leiding Tom neemt McEwen

gespannen gegeven. paar werden het stap gaat Ook voor Tom in werd (v. iets 8-ten het wel gevallen wissel. 8,5-en. voor Dublin Brit proef. had paard De JL en ruime 10 halthouden. hoog. weer harmonie ontspannen Diarado) het scoorde is met Het Dublin voor nagesprongen aan de gereden Maar meerdere de drafgedeelte leiding. 74.24% galop wel McEwen een sterk eerste de In scoorde JL (-25.80) en de een 8-ten had De

Julia Bronkhorst met / McEwen Tom www.arnd.nl

Sterke

Arnd Krajewski Foto: rit Dublin JL

De was galoptour. er Numero een proef mooie Krajewski Olympische met af. van haar nieuwe is 21 binnen Ze (v. neer Regerend hele Olympisch zette een reed meteen Nickel eerste kop fijne score (73.11%). met -26.9 Uno). Julia Duitse reed kampioene talent goede een die De de piste de

eventing Parijs Format in

van ontworpen hen gebouwd om individuele De rijden met Alle crosscountry, Fransman drie uit bestaat eventingteam de het op discipline springparcours voor eindklassement, voor derde mee In dag combinaties hun later Eventing team- resultaten dag teamleden er en wordt start Goupil. Een alle de geen Een dag de drie volgt het le eerste door 64 combinaties. en de schrapresultaat. gelijktijdig verreden. bepalen. teamklassement Pierre te is De tellen dressuurproef. een competitie

eerste op individuele het dag 25 hoogstgeplaatste van drie wordt vindt De individuele en dezelfde de strijden klassement het een tweede om Na medailles. opgemaakt wedstrijdonderdelen ontknoping voorlopige combinaties springproef in plaats. de klassement de

Bron: Horses.nl