Medailles in hockey en judo duurst voor NOC*NSF, paardensport volgt met 5.739.394 euro

De Volkskrant publiceerde vandaag een kosten-batenanalyse van de Olympische Spelen. NOC*NSF investeerde zo'n 110 miljoen euro in de Nederlandse topsportpogramma's. De duurste medailles waren de gouden hockeymedaille (investering: 8.525.058 euro), de bronzen judomedaille (investering: 8.240.740 euro) en de bronzen medaille van Maikel van der Vleuten (investering paardensport: 5.739.394 euro).

De turnuitgaven, 5.217.606 euro, leverden helemaal geen medaille op in Tokio. Het meeste geld werd gepompt in de wielersport: 10.963.948 euro. Maar dat leverde dan ook 5 gouden, 3 zilveren en vier bronzen medailles op (kosten per medaille: 913.662).

De kostprijs per plak was in Tokio iets meer dan 3 miljoen euro (110 miljoen gedeeld door 36 medailles).

Bron: Volkskrant