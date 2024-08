Olympische Paardenkrant nr. 32 mét daarin óók de springsport in Versailles

Dirk Willem Rosie typte vanmiddag in Versailles zijn vingers blauw om de springsport op de Olympische Spelen ook nog in onze Olympische Paardenkrant nr. 32 te krijgen. Dat is gelukt: De Paardenkrant nr. 32 staat nu online met daarin verslagen van de dressuur- en springsport in Versailles. Fantastische sport voor een eenmalig decor.

Kukuk plaatst gouden machtsgreep, Maikel pakt derde wereldbrons

Als iemand een standbeeld in brons verdient, dan is het Maikel van der Vleuten. Maar dan moet het wel een kunstwerk van Maikel met Beauville Z worden dat het centrum van Someren gaat verfraaien. Hoogst zelden in de geschiedenis van de paardensport is het voorgekomen dat één combinatie van ruiter en paard drie internationale kampioenschappen op rij op mondiaal niveau afsloot met een podiumplek. Aan het Olympische brons van Tokio en het wereldbrons van Herning voegden Maikel van der Vleuten en de door Pascal Habets gefokte Beauville Z in Versailles nog een derde bronzen plak toe.

Maikel moest na afloop van zijn barrage een beetje zoeken naar woorden. “Het zal nog wel even duren voordat dit werkelijk tot mij is doorgedrongen.” En opnieuw komen de tranen van geluk en pure emotie. “Ik ben zo trots dat ik dit heb kunnen teruggeven aan al die mensen die steeds weer voor me klaarstaan. Voor mijn vader, die mij en mijn paard door en door kent en er altijd bij is. Voor de rest van mijn familie, de eigenaresse van Beauville Z Marta Ortega. In de ring moeten Beauville en ik het doen, maar daar gaat zoveel aan vooraf waar zo veel mensen een bijdrage aan leveren.”

Santiago Varela laat hersens van ruiters kraken

Parcoursbouwer Santiago Varela bracht de springsport op de Olympische Spelen in Versailles naar weer een nieuw niveau van uitdagende complexiteit. Hij liet de lijnen tussen de obstakels meegroeien met het toenemende niveau van de rijkunst bij de ruiters en het atletische vermogen en de sprongkracht van de paarden. Technische uitdagingen zaten vooral verpakt in lijnen naar combinaties. Ook de overgang van open, voorwaartse lijnen in het eerste deel naar delicate terugafstanden in het laatste deel behoorde tot de receptuur van de topontwerper uit Spanje, die de ellendige beelden van drie jaar geleden in Tokio wist te vermijden.

Lees alles over de fantastische springsport op de Olympische Spelen in de Paardenkrant nr. 32, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Dressuur verzamelt op Spelen positieve ervaringen

Als ze haar tweede gouden medaille in één etmaal heeft gewonnen, zoekt Jessica von Bredow naar woorden om te beschrijven wat zij en haar collega’s hebben meegemaakt op de Olympische Spelen van Versailles. Want zo zal ‘Parijs 2024’ in de herinnering blijven. Als het magistraal mooie evenement dat zich afspeelde in het park van Versailles. Tegen een decor dat zijn weerga niet kent.

“Dit was de ongelooflijkste dansvloer”, stamelt de vrouw die haar favorietenrol op de laatste dag van het dressuurkampioenschap waarmaakte en haar Olympische titel prolongeerde. “Ik denk niet dat het mogelijk is om ooit nog eens in zo’n arena te rijden. Ik ben overweldigd en dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken.”

Isabell Werth deed daar nog een schepje bovenop. “Dit hebben wij nog nooit eerder meegemaakt. Zo’n geweldig mooie plek. Qua atmosfeer is er maar één ervaring in mijn leven geweest, die hierbij in de buurt kwam en dat waren de Wereldruiterspelen in Aken in 2006.”

Dressuurkampioenschap krijgt na moeizaam begin een schitterende ontknoping om de individuele medailles

Na een onbevredigend verlopen landenwedstrijd, waarin Denemarken zijn eerste gouden medaille leek te gaan halen, ontbrandde er op de laatste dag een spannende strijd op extreem hoog niveau om de individuele medailles. Waarbij alleen discussie ontstond over de bronzen medaille, waar twee KWPN-dekhengsten voor in aanmerking kwamen. Dinja van Liere en Hermès (v. Easy Game) stonden bij Michael Osinski, Isobel Wessels en Susanne Baarup op de derde plaats en bij Mariette Sanders zelfs op twee. Maar het brons ging met gering verschil (88,971 om 88,432%) dan toch naar Charlotte Fry en Glamourdale (v. Lord Leatherdale).

Het donderwolkje boven de stralende Olympische Spelen

De video van Charlotte Dujardin, strategisch gelanceerd in de aanloop naar de Olympische Spelen, hing als een donderwolkje boven de stralende Olympische Spelen in Versailles. Natuurlijk moest Carl Hester zich uitspreken, wat hij in klare taal deed. Maar hij voegde er wel aan toe dat Charlotte Dujardin op dit moment een zeer, zeer moeilijke tijd doormaakt.

“De liefde voor onze paarden moet voorop staan”, aldus Isabell Werth. “En dingen die slecht zijn voor onze paarden, daar moet een eind aan worden gemaakt. Die verantwoordelijkheid hebben wij allen. We hebben de video’s allemaal wel gezien. Dat moet aangepakt worden. Maar dan wel gelijk, en niet vier jaar later. Alleen maar om de sport of een persoon kapot te maken.”

Isabell Werth en Jessica von Bredow-Werndl Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Verder in de Paardenkrant nr. 32:

IJsbrand Chardon voor de 28e keer Nederlands kampioen

Tuigpaardkampioenen in zonnetje gezet op CH Norg

Springpaarden sluiten KWPN Kampioenschappen rustig af

Stal Hendrix (een van de) grote winnaars Van Santvoort Makelaars Cup

Zesjarige Fries Gys pakt verrassend de ereklassetitel

Vincent Voorn: ‘In mijn derde jaar plukken we pas echt de vruchten’

LET OP

Bij het ter perse gaan van de papieren Paardenkrant was de individuele strijd om de springmedailles op de Olympische Spelen nog niet verreden. Daarom bieden we u deze week een speciale digitale editie van de Paardenkrant waarin het individuele springen wél beschreven staat.