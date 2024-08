Thuiskomst van de drie Duitse (!) Olympisch kampioenen

Duitsland is na de Olympische Spelen in Parijs drie individuele Olympisch kampioenen rijker in de paardensport: Michael Jung met fischerChipmunk FRH, Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB en Christian Kukuk met Checker. Het winnen van een gouden medaille is natuurlijk een prestatie van wereldformaat en alle drie de paarden en ruiters werden dan ook zeer feestelijk onthaald.