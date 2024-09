Voorbarige conclusies in dopingzaak Tine Magnus

‘Dopinggeval op Olympische Spelen, Belgisch eventingteam gediskwalificeerd’ kopten Horses.nl en andere media rond 4 september. Het middel Trazedon werd gevonden in het op 27 juli, na de dressuur, afgenomen bloed van Dia van het Lichterveld, het paard van de Belgische eventingamazone Tine Magnus, en de FEI publiceerde die bevinding op haar website. De amazone en de Vlaamse en Belgische federatie reageren verbaasd en geschokt, maar geven ook aan dat de uitslag niet definitief is en de teamplaats (vierde) nog niet is afgenomen.

Evi Vereecke, technisch directeur Topsport van Paardensport Vlaanderen, laat weten dat de gang van zaken opmerkelijk is. “In de humane sport wordt, na een positieve test van een atleet, altijd eerst een B-staal onderzocht. Dat is een nieuwe test, die uitgevoerd wordt op de bloedstaal – of urinestaal – die op hetzelfde moment is afgenomen. Pas als die uitkomst ook positief is, wordt de verdere procedure opgestart, maar blijft de bekendmaking alleen tussen de partijen en nooit openbaar gemaakt. Bij een positieve vaststelling bij een paard is dat anders en gaat men blijkbaar overeenkomstig de FEI-reglementering direct tot publicatie over, zonder dat het recht op verdediging werd benut. Terwijl er eigenlijk pas na de analyse van het B-staal en de volledige rechtsgang van verdediging een definitieve beslissing kan worden genomen.”

Lees meer over de opmerkelijke kwestie in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop