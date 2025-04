Trumps handelsoorlog raakt ook de paardenwereld: 20% importtarieven op Europese paarden

Trumps handelsoorlog raakt (naar alle waarschijnlijkheid) ook de paardenwereld. Deze week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij fikse importtarieven wil gaan heffen op praktisch alles dat niet uit Verenigde Staten komt. Dat geldt ook voor paarden: uit de door de Amerikaanse overheid gepubliceerde documenten blijkt dat voor paarden uit de Europese Unie een importtarief van 20% geldt. Amerikaanse consumenten en bedrijven betalen dit percentage boven op de prijs van de Europese goederen die ze invoeren. De heffing van de importtarieven moet op 9 april ingaan.

Er is weinig voorspelbaarheid in het beleid van ‘Tariff Man’ Trump: hij kondigde al veel importtarieven aan, maar stelde de invoering van die maatregelen uit, nam ze vervolgens (deels) weer terug of paste andere (geredureerde) importtarieven toe.

Of er daadwerkelijk vanaf 9 april importtarieven op paarden worden geheven in de Verenigde Staten is dus de vraag. Maar vooralsnog duidt alles daarop.

20% op paarden, uitzondering voor raszuivere dekhengsten en fokmerries

Trump wil een tarief van 20% op de import van paarden uit de Europese Unie gaan heffen en daarbij gaat het opvallend genoeg niet om vanuit welk land het paard wordt geïmporteerd, maar waar het paard geboren is. Er is één uitzondering: over de import van raszuivere fokmerries en dekhengsten hoeft geen heffing betaald te worden. Wat er precies met raszuivere fokmerries en dekhengstenwordt bedoeld – en of de open warmbloedstamboeken daaronder vallen – is op dit moment nog niet duidelijk.

Als de importtarieven daadwerkelijk worden ingevoerd wordt de import van paarden voor Amerikanen in één klap veel duurder.

Bekijk hier de overheidsdocumenten over de importtarieven (paarden onder live animals)

Bron: Horses.nl