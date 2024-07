William Coleman rijdt reservepaard Diabolo in Parijs

De Amerikaanse eventingruiter William Coleman kan voor de Olympische Spelen niet beschikken over zijn toppaard Off The Record. De 15-jarige zoon van Arkansas VDL, die teamzilver won op het WK in 2022, is vervangen door zijn reservepaard Diabolo (v. Diarado). Het is niet bekend waarom de wissel op het laatste moment heeft plaatsgevonden.

Coleman en de 15-jarige Ierse ruin Off The Record maakten deel uit van het zilveren medaillewinnende team tijdens de wereldkampioenschappen in Pratoni, waarin ze de enige dubbel foutloze ronde van het Amerikaanse team lieten zien. Het paar heeft de 5*-wedstrijd in Kentucky drie keer voltooid en eindigde in 2023 als zevende.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl