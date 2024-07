Dressuuramazone Melissa Galloway geselecteerd voor Olympische Spelen

Als individuele dressuuramazone is Melissa Galloway door de Nieuw-Zeelandse hippische federatie voorgedragen voor de Olympische Spelen van Parijs. De 31-jarige amazone, verbonden aan de stallen van Van Olst Horses, zal aan de start verschijnen met de Johnson-zoon Windermere J’Obei.

In 2021 verhuisde Galloway met haar paarden naar de stallen van Van Olst Horses om haarzelf samen met Anne van Olst en Charlotte Fry verder te ontwikkelen in de internationale dressuursport met het oog op de Olympische Spelen van 2024. Vorig jaar keerde ze voor een jaar terug naar huis, maar begin dit jaar verscheen de amazone terug op Nederlandse bodem.

Met de Johnson-zoon noteerde ze in ’s Hertogenbosch 67,370% in de Grand Prix en 75,970% in de kür. Op de Wereldbekerfinale van Riyad scoorde het duo 68,603% in de Grand Prix en eindigde met 73,807% op een tiende plaats in de kür. In Aken, het laatste internationale concours van het duo, was de score in de Grand Prix 69,804% en in de Special 70,277%.

Bron: Horses.nl/ Instagram