Demi Haerkens: ‘Daula verdient dit goud’

Demi Haerkens, die in Parijs haar eerste Paralympische Spelen rijdt, maakte op het Château de Versailles de hooggespannen verwachtingen meer dan waar en won, na vorig jaar al goud te hebben gewonnen op de Europese Kampioenschappen, nu ook goud in de individuele proef. Met de Gribaldi-dochter Daula N.O.P. verwees ze titelverdedigster Sanne Voets met Demantur N.O.P. (v. Vivaldi) naar het zilver.

“Dit voelt geweldig! Daula verdient dit goud. Mijn paard was een echte superster vandaag. We vormen nu drie jaar lang een combinatie en elk jaar wordt onze band sterker”, reageerde Demi Haerkens na afloop. “Het was een fijne rit. Ze was heel gefocust, met veel kwaliteit en lichtheid. We hadden nergens foutjes. Ze was bij me en ze danste met veel kwaliteit. Ze was geweldig. Nu wil ik naar stal en haar knuffelen.”

Niets verschuldigd

Sanne Voets won de zilveren medaille. De amazone kreeg vorig jaar een rondleiding door de koninklijke stallen van het kasteel en werd geraakt door de manier waarop ze daar met de paarden werken. “Ze werken met het idee dat de paarden ons niets verschuldigd zijn, dat de paarden geen instrument zijn om onze doelen en ambities te kunnen nastreven. Ze hebben daar juist het idee dat wij een instrument voor onze paarden zijn, om ze te ontwikkelen tot mooie, sterke, gezonde en blije atleten.”

Volop genoten

In Grade V won Michèle George haar zesde gouden Paralymische medaille. “Ik ben ongelooflijk blij. Best of 8 was geweldig. Onderweg voelde het voor mij als een gouden rit, omdat we geen fouten hadden en ze echt samen met mij aan het dansen was. Ik heb iedere seconde genoten. Dit betekent heel veel voor me”, aldus de Belgische amazone.

Bron: Persbericht