Haerkens pakt ook goud in kür Grade IV in Parijs

Demi Haerkens reed zojuist naar goud in de kür op muziek in Grade IV op de Paralympische Spelen in Parijs. Met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) zette ze een fantastische score neer van 83,390%. Hiermee bleef ze Anna-Lena Niehues ruim voor. Voor het artistieke deel haalde het paar 86,680%. Het technische deel leverde 80,100% op.

Haerkens was de enige van het veld die een technische score van boven de 80% neerzette. Het is een uiterst succesvolle Paralympische Spelen voor Haerkens, die haar derde medaille pakte. Op woensdag pakte ze goud in de individuele proef en gisteren droeg ze bij aan het teamzilver.

Zilver voor Niehues

Anna-Lena Niehues ging aan de leiding met Quimbaya 6, maar werd door Haerkens van de troon gestoten. De Duitse amazone nam de zilveren medaille mee naar huis. Haar proef werd beloond met 80,900%. Voor het artistieke deel ontving ze 84,600% en voor het technische uitvoering 77,200%. In de individuele proef op woensdag reed ze naar de bronzen medaille.

Brons voor Shoemaker

De kür van de Amerikaanse amazone Kate Shoemaker leverde de bronzen medaille op. Ze reed Vianne naar 80,170%. Ze haalde 83,640% voor het artistieke deel en 76,700% voor de technische uitvoering. Dit was een verbetering van de klassering van de individuele proef, waarin ze vijfde werden met 72,222%.

Voets vierde

Sanne Voets eindigde met Demantur N.O.P. RS2 (v. Vivaldi) net buiten het podium. Ze kwam heel dicht in de buurt van brons, maar het was net niet genoeg. Voor haar kür kreeg ze 79,880% (artistiek 83,560% en technisch 76,200%. In de individuele proef kreeg ze de zilveren medaille omgehangen voor haar proef die 76,528% waard was. Ze sluit de Paralympische Spelen af met individueel zilver en teamzilver.

Bron: Horses.nl