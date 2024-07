Haerkens, Van der Horst, Nobel en Voets naar Paralympische Spelen Parijs

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink heeft het team bekend gemaakt dat wordt afgevaardigd naar de Paralympische Spelen in Parijs. In het team zitten Demi Haerkens, Rixt van der Horst, Annemarieke Nobel en Sanne Voets. De paradressuur staat van 3 tot en met 7 september op het programma.

Geselecteerd voor het Nederlands team zijn:

Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi)

Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof)

Annemarieke Nobel met Doo Schufro (v. Doolittle)

Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi)

Reserves:

Britney de Jong met Caramba N.O.P. (v. Tuschinski)

Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo)

Meeste kans

“Ik ben echt enorm trots op deze ploeg. We hebben in Nederland topcombinaties in eigenlijk alle Grades. Ik wil de strijd om het teamgoud graag aan met de concurrentie en met dit team hebben we mijns inziens de meeste kans. Op de laatste observatiewedstrijd in Deurne zaten twee juryleden die straks ook in Parijs zitten en die waren zeer enthousiast over de Nederlandse ruiters en paarden. Ook onze reserves zijn ijzersterke combinaties, met de huidige selectie kunnen we wel twee teams maken met medaillekansen”, reageert bondscoach Joyce van Rooijen.

Geen risico nemen

“Het was heel vervelend dat Daula van Demi Haerkens niet van start kon in Deurne, maar we wilden geen enkel risico nemen. De beste combinatie van de wereld wil je natuurlijk wel in je selectie hebben. Het is nu even relatieve rust voor ruiters en paarden en verder werken richting Parijs. Met een week of vier hebben we nog twee dagen trainingskamp en dan moeten we er klaar voor zijn.”

Drie combinaties in landenteam

Een paradressuurteam mag uit vier combinaties bestaan, die allen ook individueel in hun eigen Grade van start gaan. In de teamwedstrijd rijden slechts drie combinaties per land. Welke drie ruiters het team gaan vormen beslist de bondscoach pas definitief in Parijs na de eerste individuele proef. In het team moet bovendien minimaal een combinatie uit Grade I, II of III zitten en een combinatie uit Grade IV of V.

Bron: Persbericht