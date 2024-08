Groot-Brittannië won gisteren de gouden teammedaille bij het springen, Amerika pakte het zilver en Frankrijk brons. Voor Scott Brash was het zijn tweede gouden Olympische teammedaille. In Londen in 2012 pakte hij ook goud met het team. Scott Brash: ''Een gouden medaille verveelt niet!''

”Het is natuurlijk ongelooflijk om in Londen te winnen voor eigen publiek, wat een van de beste dagen van mijn leven was, maar dit is precies wat er is! Ik bedoel, wat een ongelooflijke omgeving, wat een prachtige locatie voor onze sport en de faciliteiten voor de paarden waren ongelooflijk!”, aldus Brash

‘Ik bleef gefocust en voerde mijn plan uit’

Brash bleef koel onder de druk die op zijn schouders lag als laatste starter. ”Je moet gefocust blijven op je paard, je moet je paard echt door en door kennen om dat parcours te kunnen springen, het is technisch en hoog. Je moet ook zo goed mogelijk rijden, zodat hij foutloos kan springen. Ik bleef gefocust en voerde mijn plan uit en gelukkig heeft het zijn vruchten afgeworpen!”

Heel consistent

Brash had veel vertrouwen in Dallas Vegas Batilly. ”Ze is heel consistent geweest en heeft al een aantal Grand Prix-wedstrijden over de hele wereld gewonnen. We hebben in april het Britse kampioenschap gedaan om wat ervaring op te doen. Ik heb voor haar gekozen, omdat ze op dit moment het meer ervaren paard is en ik voelde gewoon dat ze echt in vorm was en dat heeft ze vandaag zeker laten zien!”

‘Geen zorgen over toegestane tijd’

Harry Charles was ook blij met zijn optreden. ”Het parcours was veel moeilijker dan gisteren, maar het paste beter bij mijn paard, doordat hij tussen de hindernissen door kon galopperen. Hij springt graag vanuit een verzamelde galop in plaats van een ‘open’ galop, zodat ik de meeste sprongen met verzamelde pas kon maken, wat een groot voordeel was. Ik maakte me geen zorgen over de toegestane tijd. Hij was gisteren erg snel, dus kon zijn normale tempo houden. Ik ben heel blij.”

‘Hij heeft geen stap verkeerd gezet’

Het was het derde Olympische teamzilver op rij voor de Verenigde Staten en hun zevende medaille in de geschiedenis van de Spelen. Laura Kraut en McLain Ward behaalden drie jaar geleden allebei de zilveren medaille in Tokio. Hier reed Kraut ook met Baloutinue. Kraut was verrast door de fout die haar paard maakte. ”Hij keek een beetje naar de hindernis, maar verder heeft hij geen stap verkeerd gezet.”

‘We wilden een medaille en die hebben we gekregen’

De Fransen waren geëmotioneerd en waren blij dat ze op het podium stonden. Julien Epaillard: ”We wilden een medaille en die hebben we gekregen! En nog specialer was het om dit te doen in het bijzijn van de Franse president Emmanuel Macron.”

Eigen fokproduct

Voor Olivier Perreau was zijn brons bijzonder emotioneel, omdat hij zijn merrie zelf gefokt heeft. ”Ik heb haar vorig jaar meegenomen naar het Europees Kampioenschap en het was altijd mijn doel om haar hier in Parijs te rijden. Ik ben zo trots op haar en heel erg blij!”

Bron: persbericht FEI