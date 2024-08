TeamNL springruiters door naar finale Olympische landenwedstrijd

Op de eerste dag van het programma voor de TeamNL springruiters heeft Nederland haar visitekaartje afgegeven. Het team van bondscoach Jos Lansink plaatste zich als vijfde land voor de teamfinale die morgen wordt verreden. In deze finale met tien landen worden de medailles verdeeld. Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P. en Kim Emmen met Imagine reden beiden een foutloze ronde. Harrie Smolders noteerde met Uricas van de Kattevennen twee springfouten. Morgen start de teller weer op nul in de teamfinale.

Jos Lansink besloot gisteren na de warming up om Kim Emmen met haar paard in te zetten in plaats van Willem Greve met Grandorado TN N.O.P..”Ik heb gekozen voor de drie paarden die op dat moment het beste sprongen. De kwalificatie voor de landenwedstrijd is belangrijk, er is geen wegstreep resultaat, dus elk resultaat telt mee.” Deze keuze pakte goed uit en leverde het team overtuigend een ticket voor de finale op die morgen wordt verreden.

Eerste schifting vandaag gemaakt

Maikel van der Vleuten ging als eerste Nederlander van start en noteerde nul strafpunten. “Het parcours was hoog en lang met veel technische lijnen. In deze eerste ronde wordt de eerste schifting al gemaakt. Morgen wil je de beste 10 teams aan de start hebben. Met dit parcours moet je je paard goed kennen je moet deze ronde goed rijden. Mijn rit geeft me een goed gevoel naar de dagen die nog komen. Ik vind het ook belangrijk voor mijn teamruiters om te starten met een nul ronde zodat hen dat iets minder druk geeft. Er mag niets misgaan met drie ruiters. Vandaag reed ik een goede ronde en hopelijk kan ik er nog een paar laten zien de komende dagen”, vertelt Van der Vleuten.

Succesvol debuut voor Kim Emmen

“Nul rijden op mijn Olympisch debuut, super gaaf! Gisteren toen we na de warming-up op stal waren, vroeg Jos of ik er klaar voor was, want ik moest aan de bak. Het is nooit leuk als je iemands plek moet innemen. Respect voor Willem dat hij zijn plek heeft opgegeven voor het team. Ik denk wel dat ik mijn plaats goed heb ingezet. Tijdens het parcourslopen dacht ik wat een lang parcours, met veel lijnen, dus je moet wel goed rijden om hem tot een goed einde te brengen. Imagine doet altijd super goed zijn best, ik moet het zelf wel heel erg verpesten mocht het niet goed gaan. Op het voorterrein sprong Imagine al super goed en ook in de ring is dat gelukt”, aldus Kim Emmen.

Voor het podium gaan

Harry Smolders is tevreden na zijn rit met Uricas van de Kattevennen, die hem twee springfouten en daarmee 8 strafpunten opleverde. “We zijn er weer bij! De paarden sprongen goed en de ruiters reden goed. Als ik er morgen nog een nul rondje erbij rijd, dan gaan we voor het podium. Mijn rit ging volgens plan en Uricas voelde goed aan. Er ontstond een fout op de driesprong, maar gelukkig hebben mijn teamruiters zo goed gereden, dat er een klein beetje ruimte was voor een foutje vandaag. Hopelijk gebeurt dat morgen niet. Morgen beginnen we weer op nul en gaan we strijden.”

Verder verloop van de wedstrijd

In de teamfinale op vrijdag 2 augustus gaat de teller weer op nul en springen de ruiters (drie per team) een parcours over één ronde (Tabel A tegen de klok). Bij een gelijk aantal strafpunten volgt er een barrage tegen de klok voor de verdeling van de teammedailles. Alle drie de combinaties van een land zullen in deze barrage van start gaan. Na twee rustdagen volgt de individuele kwalificatiewedstrijd op maandag 5 augustus, waaraan 75 combinaties mogen deelnemen – drie combinaties per team plus individueel startende ruiters.

Bron: KNHS