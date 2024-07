Sport, fokkerij en coaching: de ideale drieluik voor Jos Lansink

Jos Lansink en zijn vrouw Mariëlle, geboren Tukkers, voelen zich helemaal thuis in België, waar Jos met al zijn ervaring uiteindelijk zijn eigen imperium heeft opgebouwd. Het bedrijf bestaat in eerste instantie uit een sport-/handelsstal. Daarnaast heeft de fokkerij-hengstenhouderij een reële plek gekregen en was er altijd al de coaching, wat hem zelfs heeft gebracht tot bondscoach springen van Team NL. In de gehele bedrijfsvoering en coaching staat het paard altijd voorop: dat moet zich happy voelen.

Het paardenbedrijf Jos Lansink Horses bevindt zich in Oudsbergen, prachtig in het groen gehuld in de binnenlanden van het Belgische landschap. Dat heeft volgens Mariëlle wel iets weg van Twente en dat klopt ook wel, als je wat fantasie gebruikt. Wonen doen ze er niet, ze zijn in Lanaken gebleven. Dus pakt Jos vrijwel dagelijks de fiets om de dertig kilometer af te leggen, heen en terug. Overigens wel op een elektrische fiets. “Maar je moet wel trappen. Ik ga niet ontspannen fietsen en als ik goed mijn best doe, heb ik het zweet op mijn rug”, verontschuldigt hij zich meteen. Daarnaast zit de aanstaande opa als fitte 63-jarige regelmatig zelf nog te paard.

