Twee in Nederland gefokte Quality Time TN’s op de Spelen

Achter twee in Nederland gefokte springpaarden met dezelfde vader die we zeer binnenkort in actie zien op de Olympische Spelen in Parijs gaan bijzondere verhalen schuil. In het verhaal van zowel Galaxy HM (Quality Time TN x Crawford, ruiter Robin Muhr) als dat van Issem (Quality Time TN x Clinton, onder Adam Grzegorzewski) speelde Henk Mentink een rol.

Mentink fokte Galaxy HM in 2011 als eerste nakomeling uit zijn merrie Cleopatra (v. Crawford). Zij komt voort uit de stam van Bert Jolink, merrielijn 32. Cleopatra heeft vier internationale springpaarden gebracht. Er staat een Special de Muze bij Grégory Wathelet, een Royal Feu bij Hunter Holloway in Amerika en een Royal Feu bij Charlotte Spaas-Levallois in Frankrijk. “Gelukkig heb ik vrouwelijke nakomelingen van Cleopatra op stal”, vertelt de fokker. “De vierjarige Firth of Lorne , drachtig van Comme il faut, en een jaarling van Balou du Reventon. Cleopatra zelf is momenteel drachtig van Balou du Rouet en via ET komt er een veulen van Ultra Star JM.”

Bert Jolink speelt een belangrijke rol in het verhaal van Mentink. “Helaas is Bert twee jaar geleden overleden. Wat zou hij hebben genoten van dit Olympiade-avontuur! Ik heb veel aan hem te danken, hij was een beetje mijn tweede vader. In de fokkerij heb ik heel veel van hem geleerd. Ik leerde hem kennen toen ik achttien jaar was. Bert zocht een ruiter voor zijn paarden en ik had geen geld om een paard te kopen. Mede via hem ben ik in het bestuur van de Nationale Elite Veiling Borculo terechtgekomen, waarvan ik zeventien jaar deel heb mogen uitmaken. De stam van Bert wordt voortgezet door acht of negen families die er intussen heel succesvol mee zijn. In totaal komen er 138 paarden uit die 1,30 m. of hoger hebben gesprongen.”

Lees een interview met Henk Mentink in het Olympische dossier van de Paardenkrant

