United Touch: ingeteeld op bijzonder Olympisch goud

Joop Aaldering zei in 1992 tegen Kyra Swelheim dat hij dacht een dochter van een toekomstig olympische merrie gekocht te hebben. Haar reactie: ‘Doe niet zo idioot!’. Hij kreeg meer dan gelijk in Barcelona, toen Beerbaum met de merrie Classic Touch individueel goud won. Nu, 32 jaar later, ziet Aaldering kansen voor United Touch S, die ingeteeld is op de legendarische kampioene van Barcelona.

Het verhaal van het olympische goud van Ludger Beerbaum in 1992 verdient een boek. Op 4 augustus 1992 zorgden de toen 28-jarige Beerbaum en Classic Touch voor een collectieve zweetuitbraak op de tribunes van de Real Club de Polo de Barcelona. Ludger Beerbaum was in een uiterst penibele situatie gekomen. Hij zag zich gedwongen om van de steeds meer vaart makende en onbestuurbare Classic Touch te springen. Foto’s van de zandhappende Duitse ruiter gingen de wereld over. Niemand had kunnen denken dat deze ruiter vijf dagen later met olympisch goud om zijn nek en tranen in zijn ogen op de hoogste trede van het podium zou staan.

