Kjento en Secret topaanvoerders Pavo Cup halve finale

Op 25 juli vindt tijdens de KWPN Kampioenschappen in Ermelo de halve finale van de Pavo Cup plaats. 106 paarden wisten zich te kwalificeren voor de halve finale, daarbij drukken Kjento en Secret de grootste stempel met beide zeven nakomelingen in de halve finale.

Negro-zoon Kjento werd tweemaal wereldkampioen bij de Jonge Dressuurpaarden, daarnaast schreef hij de titel KWPN Dressage Horse of the Year op zijn naam.

Nakomelingen van Kjento in halve finale

Uit de eerste jaargang van Kjento, lopen zeven nakomelingen in de halve finale van de Pavo Cup voor vierjarige paarden. De expressief dravende Kjento-dochter Phelicity (uit India.Arie ster van Desperado, fokker A.G.J. Strik uit Bakel) gaat met de beste kaarten naar de finale, zij staat met 86 punten tweede in de uitslag van de voorselecties. Patchouli Vera (Kjento uit Kiara elite IBOP-dres PROK van Bordeaux, fokker Florine de Voogd en Veerle Boogaard uit ’s-Heerenhoek), de merrie die in 2023 de hoogste IBOP-score van het jaar behaalde, deed daar met 85 punten in de voorselectie niet veel voor onder.

Nakomelingen van Secret in halve finale

Waar de Kjento-nakomelingen pas vier jaar oud zijn, dringt de invloed van Secret door in alle leeftijdscategorieën. Vier vierjarige Secret-nakomelingen gaan naar de halve finale, naast één vijfjarige en twee zesjarigen. Voormalig Pavo Cup-kampioen Nashville SW (Secret uit Esina elite pref IBOP-dres sport-dres PROK van Jazz, fokker Stal Willig VOF uit Abcoude) maakt dit jaar zijn opwachting bij de zesjarigen en gaat met goede kaarten richting de halve finale. Hij staat met 86 punten aan kop na de voorselecties.

Grand Prix-hengsten

Ook de invloed van de Grand Prix-hengst Glock’s Toto Jr. is groot, hij kreeg zes nakomelingen door naar de halve finale, verspreid over alle leeftijdscategorieën. Van de Grand Prix-hengsten Dream Boy en Glamourdale lopen vijf nakomelingen in de halve finale. Dream Boy staat daarnaast viermaal te boek als moedersvader van halvefinalisten. Escamillo en Just Wimphof kregen beide vier paarden door. Escamillo-dochter Ohjay (uit Flipflop van Floriscount, fokker fam. Van der Oord uit Schoorl) behaalde met 87 punten de hoogste score in de voorselecties voor vijfjarige paarden.

Halve finale

De halve finale van de Pavo Cup vindt plaats op 25 juli in Ermelo. Daar strijden de jonge dressuurtalenten om de felbegeerde tickets voor finale op 27 juli. De paarden die zich hebben gekwalificeerd via de voorselecties zullen hier worden aangevuld met goedgekeurde KWPN-hengsten, hengsten die deelnemen aan de hengstenselectie en de paarden die deelnamen aan de laatste observatietraining voor het WK Jonge Dressuurpaarden.

Bron: KWPN