Red Rock, Phaff en Oberon bovenaan op Pavo Cup voorselectie Deurne

Bij Green Valley Estate in Deurne werd woensdag 9 juli de derde Pavo Cup-voorselectie van het seizoen verreden. Bij de vierjarigen stond Mowgli V.O.D.-zoon Red Rock met Geertje Hoogendoorn bovenaan met 83 punten, bij de vijfjarigen waren de hoogste punten (80) voor Phaff (v. Indian Rock) met Emmelie Scholtens en bij de zesjarigen was Oberon (v. Kensington) met Gerrel Vink de topper (83 punten).

Hergen van Hall en Brecht D’Hoore beoordeelden 45 vierjarige paarden, waarvan 13 paarden 80 punten of hoger scoorden. “Dit was een hartstikke leuke rubriek om te jureren met veel kwaliteit”, aldus Hergen. “Alles was prachtig voor elkaar in Deurne, met een mooie ring en goede bodems. Brecht en ik lagen goed op één lijn, dus we hebben samen fijn kunnen jureren. De kwaliteit van de paarden was bovengemiddeld en ze werden over het algemeen fijn gereden.”

Natuurlijk

Met een 9 voor harmonie gingen Geertje Hoogendoorn en Red Rock (Mowgli V.O.D. uit Loreal elite IBOP-dres van Bordeaux, fokker Jorg van Os uit Sprang-Capelle) aan kop in deze Pavo Cup-voorselectie. “Dit was niet het meest spectaculaire paard, maar hij werd heel fijn gepresenteerd. De amazone reed heel onbevangen en haalde alles eruit wat erin zit, maar het beeld was toch heel natuurlijk en niet geforceerd. Het was een heel fijne proef om naar te kijken. Dit paard beweegt met heel veel beentechniek en een mooi silhouet. Hij was heel fijn in de aanspanning en heeft van nature veel gemak in het schakelen. De stap mag nog iets meer gelaten, maar we hebben met veel plezier naar de proef gekeken.”

Rockstar Millionaire en Rufus van ’t Houtsche

Twee paarden deelden de tweede plek, zij scoorde eveneens 83 punten. Een van hen is Rockstar Millionaire (D’Avie uit Santana Van Hof Olympia elite pref prest sport-dres PROK D-OC van Sandro Hit, fokker Rebecca Dudley uit Leiden), voorgesteld door Emmelie Scholtens. Deze hengst is een halfbroer van het Grand Prix-paard Kiss Me en kreeg een 9,5 voor de galop. “Dit paard heeft een fantastisch dressuurmodel met een heel royale voorhand. Aan het begin van de proef had hij wat last van spanning. Hij heeft heel veel veer en draagkracht en verbeterde in het tweede drafgedeelte van de proef. De stap mocht nog iets meer gelaten, maar de galop was echt heel goed. Hij galoppeert heel functioneel met veel sprong.”

Deze combinatie deelde de tweede plek met Lotje Schoots en Jameson RS2-zoon Rufus van ’t Houtsche (uit Wanna Dance ster sport-dres D-OC van Gribaldi, fokker B. van Waeyenberghe uit Torhout). “Dit is een heel jeugdig, luxe en compleet paard. De draf is heel constant, maar zou nog wat meer kracht kunnen ontwikkelen. Als de neus nog iets meer voor de loodlijn komt, kunnen de punten nog naar boven.”

Rylena en Redbull VDP

Met een 9 voor de galop liep Rylena (Kyton uit My Lena ZL elite D-OC van Blue Hors Zack, fokker Rom Vermunt uit Geesteren) naar 82 punten. Deze NMK-merrie is een halfzus van de WK-gouden Red Viper en is voorgesteld door Kirsten Brouwer. “Deze merrie werd heel vriendelijk voorgesteld. Ze was in het begin nog iets gespannen en had daardoor een keer een storing, maar de amazone bleef dat heel fijn oplossen. De merrie liep hele licht en op eigen benen, maar mocht nog iets meer aanspanning en verbinding houden. Deze merrie heeft heel veel beentechniek, schakelvermogen en een fantastische galop. Ook de overgangen naar de galop toe waren ontzettend mooi.”

Met eveneens 82 punten werden Alvaro Rodriquez Siscar en Redbull VDP (Secret uit Gucci VDP elite sport-dres PROK D-OC van Apache, fokker A. en A.J. van de Pol uit Bathmen) vijfde. “Dit is al een heel volwassen paard dat een overtuigende proef liet zien. Hij heeft heel veel houding en kracht, dat zou hij met momenten nog iets meer om mogen zetten in aanspanning. In stap heeft dit paard veel ruimte, maar mocht hij nog iets meer aan blijven sluiten vanuit het achterbeen.”

Beste stap

Miranda Pakvis reed Dreamboy-dochter Rihanna (uit Funkenmarie elite EPTM-dres sport-dres PROK van For Romance, fokker Hans Bernoski uit Bleiswijk) met 82 punten naar de zesde plek. “Dit is een heel elegant paard met een goed achterbeen. Ze werd heel constant en fijn door de proef gereden. Deze merrie is van zichzelf mooi gesloten in het lichaam en mag daarin wat meer gaan rekken.”

Met een 9 voor de stap liep Red Diamond A (Kjento uit Cadanz A. elite prest IBOP-dres PROK D-OC van Krack C, fokker G. de Bruyn uit Schelluinen) naar 81 punten. Deze ruin werd voorgesteld door Anke van Moer. “Dit was de beste stap van vandaag. De stap was groot door het lichaam en loepzuiver, in het opnemen bleef hij heel mooi in de takt. De draf heeft fijne draagkracht en balans in de draf, daarbij mag het achterbeen wat meer onder de massa en resoluter doortreden. Toch kon dit paard fijn schakelen in de draf. Dit paard werd fijn voorgesteld.”

Phaff vooraan bij vijfjarigen

In de Pavo Cup voorselectie bij Green Valley Estate in Deurne gingen zes vijfjarige paarden over de 80 punten. Met een indrukwekkende score van 86 punten trok Indian Rock-zoon Phaff aan het langste eind. Onder Emmelie Scholtens kreeg deze ruin 9’s voor zijn galop en de totaalindruk.

Brecht D’Hoore en Floor Dröge beoordeelden een grote groep van 28 vijfjarige paarden in Deurne. Zij gaven de hoogste punten aan de imponerende Phaff (Indian Rock uit Ghanaica elite IBOP-dres D-OC van Charmeur, fokker C.W. van Baalen uit Gellicum). “Dit is een paard met heel veel allure”, licht Brecht toe. “Hij heeft een opwaarts gebouwd model, echt een opvallend dressuurpaard. De galop is heel mooi rechtgericht en liet veel schakelvermogen zien. In draf had hij nog iets meer naar voren kunnen bewegen in de bewegingsafloop, maar in het schouderbinnenwaarts liet hij een heel mooie techniek zien.”

Fiji en Beaumont

Onder Kim Alting liep For Romance-zoon Fiji (For Romance uit Happy-Times ZB ster van Charmeur, fokker Stal Zwaansbroek BV uit Noordwijk) naar 85 punten, goed voor een gedeelde tweede plek. “Dit is een heel compleet paard met drie goede basisgangen, waarbij opvalt dat hij in alle drie de gangen met veel kracht vanuit het achterbeen beweegt. Ten opzichte van de winnaar, had hij misschien een fractie meer kunnen dalen in de croupe in galop. De amazone stelde dit paard heel mooi voor met een goede vanzelfsprekendheid, terwijl ze er op een positieve manier wel aan reed. Daarom konden we ook een 9 voor de harmonie geven.”

De combinatie deelde hun tweede plek met Jesper van Heijst en Beaumont (Bon Courage uit White Fleur van Floriscount, fokker ZG Gut Füchtel uit Vechta), die 9’s kregen voor de galop en harmonie. “Deze hengst heeft heel veel allure. Hij beweegt met veel schwung in draf en met veel sprong in galop. De stap mag een fractie meer schrijden bij het opnemen. Dit paard werd heel fijn voorgesteld. Hij werd goed van achter naar voren gereden met een goede activiteit.”

NMK-merries Puma TC, Papaya en Peru Dos

De rest van de top zes werd opgevuld door merries die het eerder al eens tegen elkaar opnamen op de NMK. Met 83 punten werd Puma TC (Liverpool TC uit Gina Ballerina ster van United, fokker Tim Coomans uit Oud-Beijerland) vierde. Deze halfzus van Blue Hors Monte Carlo TC werd voorgesteld door Robert-Jan de Visser en kreeg een 9 voor de stap. “Deze merrie stapt heel ruim, maar wel altijd vanaf de eerste pas heel zuiver. In draf en galop liet ze veel ruimte en beentechniek zien. Ten opzichte van de hoger geplaatste paarden, kan ze nog wat winnen aan rechtgerichtheid en in het schouderbinnenwaarts nog wat meer gedragenheid ontwikkelen.”

Goed geteste merries

Just Wimphof-dochter Papaya (uit Juranja elite pref IBOP-dres sport-dres D-OC van Desperado, fokker Ad Valk uit Gorinchem en Fam. Andeweg uit Randwijk) werd onder Jordy Andeweg met 81 punten vierde. “Dit is een paard met veel activiteit en tritt, dat daarbij nog wat aan rust en gedragenheid kan winnen. In stap beschikt ze over een goede ruimte.”

Kjento-dochter Peru Dos (uit Cadanz A. elite prest IBOP-dres PROK D-OC van Krack C, fokker G. de Bruyn uit Schelluinen) kreeg onder Zandra Birkeland exact 80 punten. De volle broer van deze goed geteste merrie scoorde eerder vandaag 81 punten bij de vierjarigen. “Deze merrie beschikt over drie goede basisgangen met een goed achterbeengebruik. Ze staat goed aan de hulpen en had nog een fractie meer tot dragen kunnen komen in het schouderbinnenwaarts.”

Oberon topper bij zesjarigen

Op de Pavo Cup-voorselectie was de rubriek voor zesjarige paarden wat kleiner dan de andere rubrieken, maar in kwaliteit stelde deze niet teleur. Drie van de negen paarden scoorden boven de 80 punten, waarvan Oberon onder Gerrel Vink aan kop ging. De Kensington-zoon scoorde 83 punten.

Brecht D’Hoore en Floor Dröge konden een 9 kwijt aan de draf van de aansprekende Oberon (Kensington uit Alina elite sport-dres IBOP-dres PROK van Painted Black, fokker Stal Perlee en A.P.E. Goldschmeding uit Maartensdijk), die werd gefokt uit een Midden Tour-merrie. “Dit paard is een heel elegante verschijning met een mooi silhouet”, licht Brecht toe. “De draf was opvallend met heel veel veer en heel veel schakelvermogen. De stap is zuiver en heeft voldoende lichaamsgebruik, maar daarin zou hij nog wat meer mogen aantreden. In galop viel de goede balans op, ook in de contragalop. Daarbij sprong dit paard al fijne wissels en liet hij een goed schakelvermogen zien.”

Goede instelling

Deparon U.S.-zoon Ozzie (uit Utah elite sport-dres PROK van Hemmingway, fokker Stal Krol uit Handel) liep onder Nelleke Krol met 82 punten naar de tweede prijs. De moeder van deze schimmelruin liep Lichte Tour. “Bij dit paard is de instelling heel opvallend. Hij vindt het leuk om in de ring te zijn en geeft het beeld dat hij ‘ja’ zegt op alles wat hem gevraagd wordt. Hij beschikt over een mooi silhouet en heeft een mooi voorbeengebruik. In zijn totaliteit, mag dit paard nog wat aan aanspanning winnen.”

Sportgenen

Ook Olivius (Totilas uit Blueberry-Utopia elite sport-dres IBOP-dres PROK van Vivaldi, fokker R. van den Heuvel uit Kaatsheuvel) komt uit een subtopmerrie. De moeder van deze halfbroer van de KWPN-hengst Livius liep zelf in het ZZ-Zwaar. Onder Danielle Heijkoop kreeg Olivius eveneens 82 punten. “Dit is een heel elegant, compleet en lichtvoetig paard met een mooi voorbeengebruik. Het achterbeen kan nog een fractie verder doortreden, maar is wel heel functioneel.”

Pavo Perfect Pair Prize voor Luuck Dekker

Tijdens de Pavo Cup-selectie op Green Valley Estate in Deurne werd wederom een winnaar gekozen van de Pavo Perfect Pair Prize. Deze prijs is gewonnen door Luuck Dekker die Kjento-dochter Reya op harmonieuze wijze voorstelde in de voorselectie voor vierjarige paarden.

Brecht D’Hoore beoordeelde alle paarden in de Pavo Cup. In de ochtend met Hergen van Hall en in de middag met Floor Dröge. “Luuck moest door omstandigheden alleen in de baan”, begint hij. “De merrie voelde zich ook een beetje alleen. Ondanks dat ze hierdoor met momenten wat spanning had, bleef Luuck haar op haar gemak stellen en positief rijden. Hij loste de spanning heel vriendelijk op, waardoor de merrie een fijne ervaring had, ondanks dat ze wat afgeleid was. Het was mooi om te zien hoe hij omging met de spanning.”

Uitslagen

Bron: KWPN