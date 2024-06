Voorselectie Pavo Cup: Kjento-dochter Phelicity met 9,5 voor draf bovenaan

Op de Pavo Cup-voorselectie vandaag in De Mortel liepen elf vierjarigen naar 80 punten en hoger. Phelicity (Kjento x Desperado) draafde onder Van Olst-stalamazone Zandra Birkeland voor een 9,5. Met een totaalscore van 86 punten won deze merrie uit de eerste jaargang van Kjento deze voorselectie.

Een grote groep van 52 vierjarigen werd vandaag voorgesteld in De Mortel. “Het was mooi om zo veel paarden met elkaar te vergelijken en over het algemeen was de kwaliteit goed”, vat Brecht D’Hoore samen. Hij beoordeelde vandaag met Marian Dorresteijn deze rubriek. “We hebben veel paarden gezien die een mooie toekomst in het verschiet hebben in de sport. Een aantal paarden was wel wat gespannen, waardoor de stap soms wat minder tot uiting kwam.”

Phelicity

De elitemerrie Phelicity (Kjento uit India.Arie ster van Desperado, fokker A.G.J. Strik uit Bakel) liep met een 9,5 voor de draf en een 9 voor de totaalindruk naar de overwinning. “Dit is een heel aansprekend paard met heel veel front. Haar karakter viel positief op. Het paard dat bij deze merrie in de ring liep, moest helaas de proef beëindigen. Deze merrie moet dus alleen verder, maar bleef ontzettend goed bij de les. Ze heeft de juiste mix van gelatenheid en toch heel veel dynamiek. Ze beschikt over heel veel schakelvermogen en het beeld was heel vanzelfsprekend. De draf is heel gedragen, elke wending is goed en ze kan ook al heel gemakkelijk schakelen. In het terugkomen laat ze veel kwaliteit zien, zeker voor zo’n jong paard. De galop en stap zijn ook van hele goede kwaliteit, maar mochten nog net een fractie constanter en gedurfder. Er zit dus zeker nog rek in deze score.”

Phantastique VD

Ook de tweede plaats was voor een merrie. Hermès-dochter Phantastique VD (Hermès uit Ladanse GS stb van Rousseau, fokker P. van Dijk uit Ottersum) liet onder Theo Hanzon een harmonieus beeld zien. Met een 9 voor de harmonie, liep ze naar 85 punten. “Dit is een heel elegante verschijning. Het is een mooie, hoogbenige merrie die opviel door een heel constant beeld. Ze beweegt daarbij makkelijk bergopwaarts met veel souplesse. Ze heeft misschien nog niet het allerlaatste aan kracht, maar dat mag je voor een paard van deze leeftijd ook nog niet verwachten. Ze liep een hele constante verrichting met goede overgangen en een fijn beeld.”

Portobello

Twee paarden kregen 83 punten, op basis van de ex aequo-regeling werd Portobello (In Style uit Jolante stb PROK van Bordeaux, fokker VDV Horses & More GmbH uit Kleve) onder Charissa Buurmeijer als derde geplaatst. “Dit paard beschikt over een heel mooi silhouet, veel souplesse en lossigheid. Met momenten mag hij nog wat meer kracht krijgen, waardoor het beeld nog constanter kan. Het is een heel bewerkbaar paard dat eruitziet alsof hij met veel plezier zijn werk doet, waarbij er zeker nog rek naar boven is in de score als hij nog meer kracht ontwikkelt.”

Peru Dos

Ook Peru Dos (Kjento uit Cadanz A. elite IBOP-dres PROK D-OC van Krack C, fokker G. de Bruyn uit Schelluinen) kreeg onder Zandra Birkeland 83 punten. Deze NMK-merrie komt uit de moederlijn van het Grand Prix-paard Habana Libre. “Dit paard heeft echt een heel goede stap. Het is opvallend dat ze na iedere overgang vanaf de eerste pas al goed stapt. Ze heeft een hele goede focus en deed heel geconcentreerd haar werk, daarbij beschikt ze over een goed gebruik van het achterbeen. Ze is een compleet paard dat in de toekomst nog wat meer met de schoft bergop mag gaan lopen, dan kunnen de punten nog omhoog.”

Puy Du Fou

Onder Kirsten Brouwer liep Puy Du Fou (Donier uit Cinderella Platinum elite pref prest EPTM-dres PROK van Vivaldi, fokker Kirsten Brouwer uit Gameren) naar 82 punten. De halfbroer van het internationale Grand Prix-paard Imperial werd daarmee vijfde. “Met name in de draf is dit paard een opvallende verschijning. Hij beweegt met heel veel zelfhouding en een mooi silhouet. Daarbij werd hij ook goed voorgesteld. De stap en galop zijn goed van kwaliteit en mogen voor nog hogere punten iets meer kracht ontwikkelen.”

Palladium Pardona MM

Met hetzelfde puntenaantal werd Millennium-dochter Palladium Pardona MM (Millennium uit Lion Queen’s Lardona MM ster van De Niro, fokker M.J. ter Mors uit Enschede) zesde. Zij kreeg onder Nicole van Miltenburg een 9 voor de draf. “Ook deze merrie viel op in de draf. Ze heeft heel veel tritt, veel schakelvermogen en is lichtvoetig. In galop liet ze ook veel mogelijkheden zien om terug te komen op het achterbeen, daarin zou ze nog iets meer rek kunnen hebben. Het is een heel lichtvoetig paard, echt een ballerina. Vandaag mocht de aanleuning wat constanter zijn, dan kan het cijfer voor harmonie nog omhoog.”

Perlita Frank VDL

Jenneke Overduin stelde Barton VDL-dochter Perlita Frank VDL (uit Ina Frank elite pref IBOP-dres PROK van Zonik, fokker VDL Stud uit Bears en Jackie Ahl-Eckhaus uit San Luis Obispo) voor. Deze merrie werd met 81 punten zevende. “Dit paard heeft heel veel power in de draf, daarbij bleef ze heel mooi in de aanleuning en werd ze goed naar de hand toe gereden. Ook in de verruimingen en het wijken, bleef ze hetzelfde beeld houden. De galop is goed van kwaliteit, de stap heeft een goede takt en mag voor hogere punten nog iets losser in het lichaam.”

Penny Lane

Totilas-dochter Penny Lane (uit Valencia ster pref prest van Krack C, fokker J. en L.E. Muilwijk uit Groot Ammers) werd onder Danielle Houtvast met hetzelfde puntentotaal achtste. “Deze merrie heeft heel veel balans en beweegt opwaarts, daarbij laat ze veel lichaamsgebruik zien. Het was een hele constante verrichting waarbij de amazone geen punten liet liggen. Ten opzichte van de draf, mag deze merrie in galop nog wat meer kracht krijgen.”

Pretty Perfect

Twee paarden deelden de negende plek en maakten daarmee de top tien compleet. De eerste van hen is wederom een merrie: Pretty Perfect (Livius uit Dolita elite IBOP-dres PROK van UB40, fokker J. Paas uit Emmen), voorgesteld door Diederik van Silfhout. “Deze merrie heeft een heel mooie hals met een opvallend mooi hoofd, echt een plaatje om te zien. Ze beschikt over heel veel voorbeen, veel schoudervrijheid en beweegt makkelijk naar boven toe waarbij ze het lichaam op de goede manier gebruikt. Het achterbeen komt goed onder het lichaam, maar dit is een groot paard en passend daarbij mag het achterbeen nog wat verder ontwikkelen.”

Next Level’s Bravour

Next Level’s Bravour (Barton VDL uit Vienna ST elite pref sport-dres PROK van Don Schufro, fokker P. Stegenga uit Wommels) kreeg onder Tom Verhoeven hetzelfde puntentotaal. “Dit paard heeft een goede stap met heel veel souplesse en heel veel lichaamsgebruik. Die souplesse en dat lichaamsgebruik zagen we ook in de andere gangen terug, waarbij hij in de draf nog net wat meer gesloten mocht blijven in het achterbeen.”

Tie Break

Tie Break (Glock’s Toto Jr uit van Grey Flanell, fokker Van Bockxgrave Horses BV en S.W.M. van der Voort uit Hapert) werd voorgesteld door Lukas Fischer en scoorde exact 80 punten. “Dit is een paard met heel veel techniek in de beweging en een sterk gebruik van het achterbeen. Het is een hengst en dat speelde hem in de stap met momenten parten. Hij was iets afgeleid en dat ging ten koste van de losgelatenheid in de bovenlijn. In draf en galop liet dit paard zien over heel veel kracht en schakelvermogen te beschikken, maar in de harmonie moesten we meenemen dat hij soms wat kort werd in de hals.”

Uitslag

Bron: KWPN