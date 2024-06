Voorselectie Pavo Cup: NRPS-hengst Topgun aan kop bij vijfjarigen

In de rubriek voor vijfjarigen vandaag op de Pavo Cup-voorselectie in De Mortel waren de hoogste punten voor de door J. van Weerden gefokte Topgun (Glock's Toto Jr x Vivaldi) van Ad Valk. Onder het zadel van Sem Stiemer liep de bij het NRPS goedgekeurde hengst naar een puntentotaal van 81 waaronder een 9 voor de draf.

Marian Dorresteijn en Floor Dröge beoordeelden vandaag een groep van 19 vijfjarigen. Zij konden de hoogste punten uitdelen aan Topgun (Glock’s Toto Jr uit Chita W elite IBOP-dres PROK van Vivaldi, fokker J. van Weerden uit Meijel). “Dit is een paard met een prachtig silhouet dat fijn werd voorgesteld”, begint Marian Dorresteijn. “De draf heeft heel veel beentechniek, een goede afdruk en is mooi naar boven toe. Ook de galop wordt gekenmerkt door de bergopwaartse sprong en mooie voorbeentechniek. Daarbij blijft dit paard gedurende de proef in een mooie zelfhouding. In stap heeft dit paard een hele goede ruimte, maar mag hij nog iets constanter in de takt blijven.”

Orean

De nummer twee in deze voorselectie was Orean (Qaside MD uit Beste Dieni elite prest EPTM-dres sport-dres PROK van Flemmingh, fokker Janneke Gnodde uit Terschelling) onder Maxime Osse. Deze halfbroer van het internationale Grand Prix-paard Iza Dieni valt niet alleen op met zijn bijzondere valkkleur, maar ook met zijn kwaliteit. “Dit paard werd zeer correct voorgesteld, de harmonie viel positief op met een fijne aanleuning. Daarbij werd dit paard mooi in balans gereden in het juiste tempo. De draf heeft een goede cadans, goede ruimte en een heel expressief voorbeengebruik. Ook de galop heeft een goede sprong, daarin mag het paard nog iets meer kantelen in de croupe zodat het gehele beeld meer gedragen wordt. De stap is goed van ritme, ruimte en takt.”

Uitslag

Bron: KWPN