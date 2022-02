Ali Wolff en Karl Cook delen overwinning in Challenge Cup ronde 6

Meer dan honderd combinaties gingen van start in ronde 6 van de Challenge Cup op het WEF in Wellington. Het veld werd daarom in twee groepen verdeeld. De snelste en winnares van groep A werd Ali Wolff en Casall (v. Casall). Karl Cook was met de KWPN-merrie Fecybelle (v. Carambole) een tiende langzamer en werd de winnaar van groep B. Harrie Smolders werd met Monaco (v. Cassini II) als elfde geplaatst in groep A.

In totaal gingen zestien combinaties foutloos rond over het basisparcours. Drie ervan trokken hun paarden voor de barrage terug. Als vijfde in de barrage reed Karl Cook met de Carambole-dochter Fecybelle een super snelle foutloze ronde in 39,22 seconden. Het paar verwees Samuel Hutton die met H&C Kirlo van den Bosrand () 40,52 seconden achter zijn naam had staan, naar de tweede plek. Die plaats hield Hutton in de B groep vast.

Langdurige blessure

Een mooi succes voor Cook en Fecybelle, het fokproduct van Van der Mheen uit Hoevelaken die hij sinds 2019 heeft. De merrie was vorig jaar langdurig uit de strijd door een blessure. “Het is geweldig om haar terug te hebben,” zei Cook. “Het voelt goed om terug te komen en gewoon door te gaan.”

KWPN-merrie Fantasy BB derde

Als voorlaatste in de barrage loodste Ali Wolff haar zeventienjarige Casall foutloos over het parcours en noteerde 39,15 seconden. De snelste tijd in de barrage en goed voor de overwinning in groep A. Na Wolff kwam Beth Underhill met Chacco Kid (v. Chacco-Blue) op de tweede plaats in de A sectie. Zij bleven foutloos in 39,37 seconden. De derde plaats ging naar Jonathan McCrea en de KWPN-merrie Fantasy BB (v. Cardento) in een tijd van 43,48 seconden. De twaalfjarige Fantasy is gefokt door P. Greeve en P. Rutten uit Rucphen.

Smolders elfde in A sectie

Hutton behield de tweede plaats in sectie B, terwijl zijn Britse collega Amanda Derbyshire Cornwall BH (v. Con Air) naar de derde plaats stuurde in 45.86 seconden. Harrie Smolders viel buiten de barrage door een springfout van Monaco. Zijn snelle tijd leverde hem nog de elfde plaats op in de A sectie.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht/Horses.nl