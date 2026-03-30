Last-minute wijziging voor Netz: Dieudonné naar Wereldbekerfinale

Raphael Netz met DSP Dieudonne Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Raphael Netz verschijnt komende week met Dieudonne (Dante Weltino OLD x Sir Donnerhall I) aan de start van de Wereldbekerfinale in Fort Worth, Texas. De dertienjarige ruin vervangt stalgenoot Great Escape Camelot, die door een hoefzweer moet afhaken.

