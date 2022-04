McLain Ward straft moedige poging Harrie Smolders af

Harrie Smolders greep vanmiddag net mis, toen hij in de barrage van de tweede Wereldbekerwedstrijd een poging deed om deze omloop én de stand in de competitie naar zijn hand te zetten. Met de 13-jarige Holsteiner Monaco (v. Cassini II) reed Smolders de ultieme barrage, maar op de hoge steilsprong bij de uitgang zat het voor de Brabander niet mee. Laatste ruiter McLain Ward maakte gebruik van zijn ideale startpositie en stuurde de 13-jarige vos Contagious (v. Contagio) slim naar de overwinning.

De snelste tijd was dus met afstand voor Smolders, maar die ene balk gooide roet in het eten. Zoals er deze wedstrijd op beslissende momenten veel gebeurde. Dat bracht de 23-jarige Harry Charles met de hengst Romeo 88 (v. Contact vd Heffinck) en de 21-jarige Jack Whitaker met de schimmel Valmy de la Lande (v. Mylord Carthago) ertoe om dan maar veilig en foutloos naar de finish te rijden. Dit leverde de Britse jeugd plek 2 en 3 en de nodige punten voor de eindstand in de Wereldbekercompetitie op. De vierde plek was een schrale troost voor Smolders.

Listig

Zeven van de 33 deelnemers overleefden het listige, technisch gebouwde 1.55m-parcours van Frank Rothenberger. Een beslissende positie nam de oxer met waterbak nummer 7 in, lastig te benaderen vanuit een linker wending, waarbij een andere hindernis ervoor zorgde dat de ruiters niet recht bij de kijkerige waterhindernis konden komen. Meerdere paarden gingen staan voor de blauwe bak, de Syriër Amre Hamcho werd hier gediskwalificeerd.

Trucjes

Ook op andere plaatsen had Frank Rothenberger trucjes opgenomen in zijn parcours, zoals een afstand in 5 grote galopsprongen naar een dubbel oxer-steil, een korte 4 galopsprongen in een opeenvolging van oxers en deze lijn werd gevolgd door een keuzeafstand in 6 of 7 naar de planken steilsprong 13, die pal tegen de uitgang aan was gebouwd. Nummer 13 maakte zijn faam als ongeluksgetal waar.

Weinig spanning

Het parcours van de tweede Wereldbekeromloop leverde mooie ritten op, maar de spanning bleef in de barrage een beetje weg. Nadat de eerste combinaties in de beslissende ronde gelijk fouten kregen, gingen anderen meer denken aan de te verdienen Wereldbekerpunten dan aan de overwinning in deze omloop. Alleen Harrie Smolders deed een zeer serieuze poging, waarvoor hij niet werd beloond. Om door een bekeken rijdende Mclain Ward te worden afgestraft.

Smolders tweede in tussenstand

Aan zijn moedige poging hield Harrie Smolders wel de tweede plaats in de tussenstand om de Wereldbeker 2022 over. Eén balk is het verschil met de voorlopige leider McLain Ward. Smolders wordt op de hielen gezeten door Harry Charles en Martin Fuchs. Maar met de geringe verschillen in de tussenstand zijn er nog meer ruiters die voor de eindzege in de aanmerking komen.

Tussenstand

Bron: Horses.nl