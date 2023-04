Richard Vogel wint tweede onderdeel, klassement op z’n kop

Richard Vogel is de winnaar geworden van het tweede onderdeel van de Wereldbekerfinale voor springruiters in Omaha. Met United Touch S (v.Untouched) wist hij in een negenkoppige barrage de tot dan leidende tijd van Harry Charles met Balou du Reventon (v.Cornet Obolensky) met 0.14 seconden te verbeteren. De derde plaats was voor de Deen Andreas Schou met Darc de Lux (v.Darco) die met 35.58 seconden 0.33 seconden langer nodig had voor zijn rit dan Charles.

Het was een technisch pittige opgave die de ruiters en amazones vandaag voorgeschoteld kregen in dit tweede onderdeel van de Wereldbekerfinale. Een parcours met 14 hindernissen met een maximale hoogte van 1.60m waaronder een dubbel- en een driesprong. Er werd op volgorde van de uitslag van gisteren gestart waardoor Henrik von Eckermann als laatste binnen mocht vandaag.

Jur Vrieling

Vrieling heeft het geluk niet aan zijn zijde dit concours. Gisteren kreeg hij een echte pechfout op de muur, wat hem de overwinning koste, en vandaag was hij bezig aan een goed rondje tot Long John Silver 3 N.O.P. (v.Lasino) na hindernis 13 een pas struikelde en als gevolg daarvan een paar passen alles deed om niet tegen de grond te gaan. Dat lukte goed maar door zoveel ongewone bewegingen kon Vrieling uiteraard niet meer in het zadel blijven en rolde eruit.

Ruiter en paard verlieten lopend de ring en het leek er gelukkig niet op dat een van beiden zich geblesseerd had bij deze onfortuinlijke struikeling.

Harrie Smolders

Na de zevende plaats gisteren was het voor Harrie Smolders en Monaco N.O.P. (v.Cassini) zaak om ook vandaag een foutloos rondje te produceren om in de top van het klassement te blijven op weg naar de finale overmorgen. Alles liep volgens plan tot Smolders bij hindernis tien, een massieve oxer met een waterbak eronder, een té grote afstand reed waardoor Monaco de breedte net niet gehaald kreeg en met het achterbeen de paal uit de lepels tikte. Uiteindelijk werd het paar elfde in deze rubriek en is daarmee makkelijk als zevende geplaatst voor de finale van komende zondag. Smolders zal met een score van vijf strafpunten beginnen aan dat laatste onderdeel.

Koplopers haken voorlopig af

Voor Henrik von Eckermann was er teleurstelling vandaag want op hindernis negen, een over water gebouwde steilsprong, maakte King Edward (v.Edward) een fout waardoor hij de leiding in het klassement (voorlopig?) kwijt is. Hetzelfde gold voor Daniel Deusser met dien verstande dat de Duitser zelfs besloot het parcours voortijdig te verlaten omdat hij voelde dat zijn paard niet de benodigde vorm had vandaag. De enige uit de kop van het klassement die zich vandaag enigszins standhield was de Braziliaan Yuri Mansur die met Vitiki (v.Valentino) een foutloze ronde produceerde. Het gevolg van dit alles was dat de drie koplopers hun positie kwijt zijn en er na vandaag een nieuwe leider in het tussenklassement is.

Richard Vogel is definitief gearriveerd

Negen deelnemers wisten zich te plaatsen voor de barrage waarin niet alleen de winnaar zou worden bepaald maar ook wie als leider de laatste dag in zou gaan. De Noorse amazone Victoria Gulliksen was de eerste die ook in de barrage alles overeind liet met haar vechtjas Equine America Papa Roach (v.Perigueux) en eindigde in 38.71 seconden op de vijfde plaats. De Brit Harry Charles zette na haar de boel op scherp door met de 17-jarige Balou du Reventon (v.Cornet Obolensky) de klok te stoppen op 35.25 seconden. Andreas Schou en Pius Schwizer wisten de nul ook te houden maar haalden de tijd van Charles niet en eindigden respectievelijk als derde en vierde.

De absoluut beste in deze wedstrijd was de Duitser Richard Vogel met United Touch S (v.Utouched). Aan deze rit kon je mooi zien wat er gebeurt als je een crack van een ruiter op een crack van een paard zet. Soeverein vloog hij met lucht over het parcours onderwijl galopsprongen weglatend en bochten haarscherp aansnijdend. In 35.11 seconden pakten zij de winst en 34.500 euro in dit tweede onderdeel van de F.E.I. Wereldbekerfinale.

Richard Vogel is al een paar jaar een grote belofte in de springsport maar het laatste stapje naar de Duitse top leek hij net niet te kunnen maken. Afgelopen jaar werd die stap wel gezet en inmiddels is duidelijk dat Duitsland met Vogel beschikt over de nieuwe wereldtopper die qua rijden met iedereen mee kan. Komt bij dat hij ook nog eens op de snelweg geboren is en snelheid dus zijn tweede natuur is.

Nieuwe leiders in het klassement

Het klassement is dusdanig door elkaar geschud vandaag dat de eerste zes allen binnen een springfout staan verwijderd van elkaar. De Deen Andreas Schou en de Zwitser Pius Schwizer staan samen aan de leiding met nul strafpunten gevolgd door Henrik von Eckermann die op een strafpunt staat. Richard Vogel staat vierde met twee strafpunten gevolgd door Hunter Holloway en Yuri Mansur die een strafpunt meer hebben. Harry Charles en Smolders staan op plek zeven met vijf strafpunten.

Uitslag

Tussenstand