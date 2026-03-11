Patrick van der Meer: ‘Gehoopt nu iets meer te hebben’

Met nog vijf maanden te gaan tot het Wereldkampioenschap in Aken zit Nederland op dressuurgebied nog niet zo goed in de slappe was. “Je kunt er kort of lang over praten, maar ik had gehoopt nu iets meer te hebben om uit te kunnen kiezen”, zegt de immer optimistische bondscoach Patrick van der Meer in de Paardenkrant nr. 11. “Maar we hebben nog even.”

Rick Helmink Door

Nederland wil zonder meer weer mee gaan doen om de medailles, maar de harde ambitie voor dit jaar is de Olympische kwalificatie. Daarvoor moet Nederland in Aken bij de beste zes landen behoren. Als de Verenigde Staten (automatisch gekwalificeerd als gastland) vóór Nederland eindigen, voldoet zelfs een top zeven-plaatsing. “Dat moet zeker haalbaar zijn”, meent Van der Meer. Maar ook om die ambitie waar te maken, moet er nog wel een schepje bovenop ten opzichte van nu.

Vijf combinaties op nagenoeg hetzelfde niveau: Aken belooft wat

Justin Verboomen en Zonik Plus, Cathrine Laudrup-Dufour en Mount St. John Freestyle, Isabell Werth en Wendy de Fontaine en Charlotte Fry en Glamourdale bewegen zich ondertussen al enige tijd op ongeveer hetzelfde niveau. En vier kandidaten voor goud op een dressuurkampioenschap is veel. In Herning meldde zich nog een vijfde: de tienjarige Viva Gold OLD bij zijn internationale debuut onder Isabell Werth. Wat betreft de landenwedstrijd lijken er ook vier kandidaten te zijn: Duitsland, Groot-Brittannië, titelverdediger Denemarken en België.

Als er nu een kampioenschap zou zijn, komen de drie beste Nederlandse dressuurcombinaties zo’n tien procent lager uit dan de vier landen die er op dit moment het beste voorstaan én zijn de scores ongeveer gelijk aan die van een aantal andere landen (onder andere USA en Zweden).

Lees een interview met Patrick van der Meer en een vooruitblik naar Aken 2026 in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop